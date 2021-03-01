ГБР начало расследовать вероятное самоуправство Тупицкого

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование в отношении главы Конституционного суда Александа Тупицкого. Его подозревают в совершении самоуправства.

Об этом говорится в материалах Киевского апелляционного суда.

Согласно материалам суда, 12 января Главное следственное управление ГБР начало расследование по ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

В рамках дела исследуются обстоятельства созыва собрания судей КСУ 5 января для рассмотрения ситуации с отстранением Тупицкого с поста главы КСУ. Решение об отстранении принял президент Владимир Зеленский.

Следователи ГБР также выясняют, кто готовил заявление собрания судей КСУ по этой ситуации. Кроме того, суд разрешил правоохранителям иметь доступ к внутренней документации суда, в том числе к протоколам и стенограммам заседаний.

Напомним, 7 октября 2020 года в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого в конце декабря он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу.

3 февраля Верховный суд объяснил, что отказал в открытии дела касательно указа Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил главу КСУ от исполнения обязанностей, из-за того, что Тупицкий поставил вопрос касательно неконституционности распоряжения президента Украины, а подобные дела рассматриваются исключительно Конституционным судом.

О том, что Тупицкий подал в суд на Зеленского стало известно 1 февраля.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале.