Тупицький більше не розпоряджається підписом і печаткою глави КСУ, — колишній нардеп

Відсторонений від виконання своїх обов'язків Олександр Тупицький передав печатку голови КСУ своєму заступнику Сергію Головатому.

Державне казначейство України заблокувало підпис відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Про це на своєму каналі в Telegram заявив український журналіст і політик Сергій Лещенко.

За словами Лещенка, Тупицький був позбавлений права розпоряджатися печаткою Конституційного суду, тому йому довелося віддати її своєму заступникові Сергію Головатому, оскільки в іншому випадку КС загрожувала б невиплата зарплати.

"Таким чином, Тупицький позбувся кабінету, охорони, держдачі, права підпису та печатки. І Медведчук його не зміг ніяк захистити", — зазначив Лещенко.

[ + – ]

Нагадаємо, 7 жовтня в КСУ ухвалили рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАЗК і визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності та відновила повноваження НАЗК.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБОУ, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним". А сам Тупицький, за словами його колеги по КСУ, незважаючи на заборону продовжив ходити на роботу.

Зазначимо, 3 лютого Верховний суд пояснив, що відмовив у відкритті справи щодо указу Зеленського, яким президент на 2 місяці відсторонив главу КСУ від виконання обов'язків, через те, що Тупицький поставив питання щодо неконституційності розпорядження президента України, а подібні справи розглядаються виключно Конституційним судом.

Про те, що Тупицький подав до суду на Зеленського стало відомо 1 лютого.

Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про главу КСУ Тупицького, в окремому матеріалі.