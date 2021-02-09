Тупицкий под угрозой невыплаты зарплаты передал печать главы КСУ, – бывший нардеп

Передав печать, Тупицкий лишился кабинета, охраны, государственной дачи и права работать с документами.

Государственное казначейство Украины заблокировало подпись отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Об этом на своем канале в Telegram заявил украинский журналист и политик Сергей Лещенко.

По словам Лещенко, Тупицкий был лишен права распоряжаться печатью Конституционного суда, потому ему пришлось отдать ее своему заместителю Сергею Головатому, поскольку в противном случае КС угрожала бы невыплата зарплаты.

"Таким образом, Тупицкий лишился кабинета, охраны, госдачи, права подписи и печати. И Медведчук его не смог никак защитить", – отметил Лещенко.

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Напомним, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу.

Отметим, 3 февраля Верховный суд объяснил, что отказал в открытии дела касательно указа Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил главу КСУ от исполнения обязанностей, из-за того, что Тупицкий поставил вопрос касательно неконституционности распоряжения президента Украины, а подобные дела рассматриваются исключительно Конституционным судом.

О том, что Тупицкий подал в суд на Зеленского стало известно 1 февраля.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале.