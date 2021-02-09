Тупицкий под угрозой невыплаты зарплаты передал печать главы КСУ, – бывший нардеп
Передав печать, Тупицкий лишился кабинета, охраны, государственной дачи и права работать с документами.
Государственное казначейство Украины заблокировало подпись отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Об этом на своем канале в Telegram заявил украинский журналист и политик Сергей Лещенко.
По словам Лещенко, Тупицкий был лишен права распоряжаться печатью Конституционного суда, потому ему пришлось отдать ее своему заместителю Сергею Головатому, поскольку в противном случае КС угрожала бы невыплата зарплаты.
"Таким образом, Тупицкий лишился кабинета, охраны, госдачи, права подписи и печати. И Медведчук его не смог никак защитить", – отметил Лещенко.
Напомним, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.
После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.
Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу.
Отметим, 3 февраля Верховный суд объяснил, что отказал в открытии дела касательно указа Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил главу КСУ от исполнения обязанностей, из-за того, что Тупицкий поставил вопрос касательно неконституционности распоряжения президента Украины, а подобные дела рассматриваются исключительно Конституционным судом.
О том, что Тупицкий подал в суд на Зеленского стало известно 1 февраля.
Напомним, Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале.