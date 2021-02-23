В Україну прибула вакцина від коронавірусу

Борт з вакцинами вилетів з Мумбая 22 лютого і дістався до Києва із зупинкою в Стамбулі.

Літак з вакциною Covashield уже прибув в аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє Суспільне.

Перша партія становить 500 тисяч доз. Борт з вакцинами вилетів з Мумбая 22 лютого і дістався до Києва із зупинкою в Стамбулі.

Нагадаємо: міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про домовленість постачання 500 тисяч доз вакцини CoviShield в Україні. Пізніше він опублікував відео, у якому відображено момент відправлення першої партії вакцини в Україну. 23 лютого вакцину CoviShield зареєстрували в Україні.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.

У кінці січня в Міністерстві охорони здоров'я запевняли, що вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого. Однак в призначений день нічого не сталося, оскільки вакцина в країну ще не надійшла. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пізніше пояснив, чому це сталося.

"15 лютого — це дата, яку я називав, виходячи з тих попередніх домовленостей про постачання вакцин. Але зараз ці постачання трішечки затримуються. Наразі тривають технічні моменти щодо логістики відправлення вакцини", — заявив він.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук повідомила, що Степанова можуть відправити у відставку, якщо до кінця лютого в Україні не почнеться вакцинація населення від коронавірусу.

На початку лютого НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ через можливі махінації із закупівлею вакцин. За попередньою інформацією, слідство почали через те, що Міністерство охорони здоров'я хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $ 17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупівлі" вело переговори щодо її закупівлі за ціною $ 3/доза.