Навчання в Буковелі: прибуло 6 автобусів з десантницями

23 області, 6 автобусів, 350 жінок. Жіночий рух "За Майбутнє" зібрав десантниць з усієї України на командно-тренувальні навчання. Це перший захід подібного формату і масштабу в історії жіночого руху.

Організатори зазначили, що командно-тренувальне навчання — це не світський захід, не політичний зʼїзд і не рутинні тренування, це щоденні спортивні навантаження, освітні лекції, мотиваційні курси і командні активності.

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Нагадаємо, в межах руху діють курси самооборони "Жіночий десант". У 35-ти містах України понад 1000 жінок вчаться тому, як захистити себе фізично і морально, незалежно від віку і рівня підготовки. Тут, в Буковелі, на інтенсив зібрали найактивніших десантниць.

"Це клондайк знань і морально-фізичної підготовки справжньою мирної «армії», яка вирішує проблеми на всіх рівнях! Мета жіночого руху — рухатися вперед. Рухатися і прогресувати — це головне. Тому спектр напрямків нашої діяльності постійно розширюється, а такі командні навчання стають ковтком свіжого повітря і в прямому і в переносному сенсі. Кожна з наших жінок — індивідуальність, кожна має свої інтереси, освіту, кваліфікацію і мрії, кожна налаштована зробити свій внесок у розвиток жіночого руху, і розвиває власну тему, напрямок роботи. Ми самі створюємо собі пул напрямків, самі ставимо завдання, ми і є той двигун, який рухає вперед нашу силу і веде до прогресу семимильними кроками", — заявила лідер Жіночого руху« За Майбутнє» Ірина Суслова.

Про створення Жіночого крила партії, лідер "За Майбутнє" Ігор Палиця повідомив 10 місяців тому. За цей час організація набрала обертів і стала не просто першим, а наймасштабнішим в історії Жіночим рухом. Тут вже більше 120000 прихильниць, 15000 учасниць і 15000 депутаток всіх рівнів.

За словами учасниць Жіночого руху "За Майбутнє", ними реалізовано півсотні стратегічно важливих для держави ініціатив, зокрема, 5 законопроектів. Юристи організації захищають сотні людей, а однодумниці напрацьовують і реалізують тисячі соціальних проектів.