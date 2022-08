Удар по Антонівському мосту, втрати України на війні та обман Зеленського: головні новини за 22 серпня

Фокус в одному матеріалі зібрав усі головні новини за минулий день і розповів, що сталося нового в Україні та світі.

Збройні Сили Україну завдали нового удару по Антонівському мосту, а в Криму місцеві чиновники почали перевіряти бомбосховища через часті "хлопки". Фокус в одному матеріалі зібрав усі головні новини за 22 серпня.

Удар по Антонівському мосту

Ранок 22 серпня почався зі знищення окупантів у Новій Каховці, Таврійському, Малокаховці та Каховці: знищено і розташування російської армії, і військову техніку, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Ну й на завершення — дуже потужний удар по Антонівському мосту, — сказав він. — До речі, удар по мосту припав саме в той час, коли по ньому рухалася колона російських автомобілів з боєприпасами. Здетонували боєприпаси, які були в КаМАЗах. Детонація дуже сильна. Люди дзвонять, кажуть, що це вперше таке: бетон долітав до самого села Антонівка".

Число загиблих українських воїнів

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний заявив, що в боях проти РФ загинуло майже 9 тисяч військових.

За час вторгнення РФ в Україну, найважчим місяцем був травень, коли за день могло загинути до 100 військових. Про це раніше повідомляв міністр оборони Резніков.

У ліквідації Дугіної звинуватили українку

У ФСБ заявили про розкриття вбивства дочки філософа та ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна. На думку російських силовиків, злочин спланували та вчинили українські спецслужби. Виконавицею, за версією слідства, стала громадянка України Наталія Вовк, яка нібито виїхала після вибуху в Естонію.

Нагадаємо, що минуло менш як дві доби з моменту загибелі Дар'ї Дугіної — її автомобіль вибухнув під час руху. За даними Mash, за автомобілем, у якому перебувала Дугіна, стежили люди зі знеособленими телефонами.

Ердоган заявив, що Зеленського обманюють

Ердоган під час розмови з фермерами розповів, що Зеленський "дуже стурбований". На слова одного з присутніх аграріїв про те, що тоді турецькому лідеру треба "тримати за руку" українського колегу, той відповів:

"Недостатньо просто тримати. Є багато тих, хто обманює його. Усі кажуть "ми даємо, ми даємо", а насправді нічого не дають", — сказав Ердоган.

У Севастополі знову "хлопки"

У понеділок, 22 серпня, в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух.

Вибух пролунав близько 18:00. Його почули в районі Юмашаєва, в Артбухті, Любимівці, на Гагаріна, в районі Острякова, Ленінського та на Сьомому кілометрі.

Жителі Севастополя у соцмережах скаржилися на тремтливі стіни та розбите скло у вікнах.

Окупанти перевіряють бомбосховища у Криму

Окупаційна влада Севастополя прозвітувала про проведення перевірки бомбосховищ у місті. На такий крок "адміністрація" пішла після того, як у регіоні пролунала серія вибухів.

"Оскільки в нас ще діє "жовтий рівень", у вихідні перевірив стан укриттів", — повідомив у Telegram так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Starlink для України

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Польща передала Україні 5 тисяч терміналів Starlink.

"Це допоможе українцям завжди бути на зв'язку, а об'єктам критичної інфраструктури працювати в найскладніших умовах", — зазначив Федоров.

Сербія не отримуватиме російську нафту

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що з 1 листопада їх країна припинить отримувати російську нафту.

Варто зазначити, що раніше ЗМІ називали Вучича близьким прихильником президента РФ Володимира Путіна. У липні президент Сербії заявляв, що "пекло чекає на всіх", якщо Захід не прийме вимоги Путіна щодо України.

Євросоюз створить місію для тренування ЗСУ

Євросоюз найближчим часом створить спеціальну місію, яка тренуватиме українських військових на одній із баз у європейській країні. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель 22 серпня після міжнародної конференції у Сантандері (Іспанія).

"Це буде важлива місія. Будь-яка місія має бути на рівні конфлікту. Це не маленька війна", — сказав Боррель.

Banda Agency та Мінкульт України потрапили у гучний скандал

У Banda Agency спільно з Мінкультом України запропонували використати як привітання до Дня Незалежності "універсальний жест", який називають "Шокер" (або "Two in the pink, one in the stink") та має сексуальний підтекст.

Громадянам пропонувалося освоїти новий елемент мови жестів: відстовбурчений вказівний, середній пальці та мізинець із загнутим безіменним мали, на думку авторів ідеї, символізувати букву "Н" (тобто незалежність) і водночас нагадувати символ українського тризубця.

Втім, користувачів соцмереж обурило те, що до Дня незалежності закликають показувати такий жест, після чого Banda Agency довелося перепросити за ситуацію.