Удар по Антоновском мосту, потери Украины на войне и обман Зеленского: главные новости за 22 августа

Вооруженные Силы Украину нанесли новый удар по Антоновскому мосту, а в Крыму местные чиновники начали проверять бомбоубежища из-за частых "хлопков". Фокус в одном материале собрал все главные новости за 22 августа.

Удар по Антоновском мосту

Утро 22 августа началось с уничтожения оккупантов в Новой Каховке, в Таврийском, в Малокаховке и в Каховке: были уничтожены и расположение российской армии, и военная техника, сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Ну и в завершение — очень мощный удар по Антоновскому мосту, — сказал он. — К слову, удар по мосту пришелся как раз в то время, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Сдетонировали боеприпасы, которые были в КаМАЗах. Детонация очень мощная. Люди звонят, говорят, что это впервые такое: бетон долетал до самого села Антоновка".

Число погибших украинских воинов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что в боях против РФ погибло почти 9 тысяч военных.

За время вторжения РФ в Украину, самым тяжелым месяцем был май, когда в день могло погибнуть до 100 военных. Об этом ранее сообщал министр обороны Резников.

В ликвидации Дугиной обвинили украинку

В ФСБ заявили о раскрытии убийства дочери философа и идеолога "русского мира" Александр Дугина. По мнению российских силовиков, преступление было спланировано и совершено украинскими спецслужбами. Исполнительницей, по версии следствия, стала гражданка Украины Наталья Вовк, якобы выехавшая после устроенного взрыва в Эстонию.

Напомним, что прошло менее двух суток с момента гибели Дарьи Дугиной — ее автомобиль взорвался во время движения. По данным Mash, за автомобилем, в котором находилась Дугина, следили люди с обезличенными телефонами.

Эрдоган заявил, что Зеленского обманывают

Эрдоган во время разговора с фермерами рассказал, что Зеленский "очень обеспокоен". На слова одного из присутствовавших аграриев о том, что тогда турецкому лидеру нужно "держать за руку" украинского коллегу, тот ответил:

"Недостаточно просто держать. Есть много тех, кто обманывает его. Все говорят "мы даем, мы даем", а на деле ничего не дают", — сказал Эрдоган.

В Севастополе опять "хлопки"

В понедельник, 22 августа, в оккупированном Севастополе прозвучал мощный взрыв.

Взрыв прозвучал около 18:00. Его услышали в районе Юмашаева, в Артбухте, Любимовке, на Гагарина, в районе Острякова, Ленинского и на Седьмом километре.

Жители Севастополя в соцсетях жаловались на дрожащие стены и разбитые стекло в окнах.

Оккупанты проверяют бомбоубежища в Крыму

Оккупационные власти Севастополя отчитались о проведении проверки бомбоубежищ в городе. На такой шаг "администрация" пошла после того, как в регионе раздалась серия взрывов.

"Поскольку у нас еще действует "желтый уровень", на выходных проверил состояние укрытий", — сообщил в Telegram так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Starlink для Украины

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Польша передала Украине 5 тысяч терминалов Starlink.

"Это поможет украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры — работать в самых сложных условиях", — отметил Федоров.

Сербия не будет получать российскую нефть

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что с 1 ноября их страна прекратит получать российскую нефть.

Стоит отметить, что ранее СМИ называли Вучича близким сторонником президента РФ Владимира Путина. В июле президент Сербии заявлял, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования Путина по Украине.

Евросоюз создаст миссию для тренировки ВСУ

Евросоюз в ближайшее время создаст специальную миссию, которая будет тренировать украинских военных на одной из баз в европейской стране. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 августа после международной конференции в Сантандере (Испания).

"Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война", — сказал Боррель.

Banda Agency и Минкульт Украины попали в громкий скандал

В Banda Agency совместно с Минкультом Украины предложили использовать в качестве приветствия ко Дню Независимости "универсальный жест", который называют "Шокер" (или "Two in the pink, one in the stink") и имеет сексуальный подтекст.

Гражданам предлагалось освоить новый элемент языка жестов: оттопыренный указательный, средний пальцы и мизинец с загнутым безымянным должны были, по мысли авторов идеи, символизировать букву "Н" (то есть независимость) и одновременно напоминать символ украинского трезубца.

Впрочем, пользователей соцсетей возмутило то, что ко Дню независимости призывают показывать такой жест, после чего в Banda Agency пришлось извиняться за ситуацию.