Продажі пісні Джастіна Бібера Lonely зросли на 1400% після арешту Puff Daddy

Джастін продовжує зберігати мовчання про свої стосунки з Puff Daddy. На тлі нестачі інформації його шанувальники взялися більш детально вивчати зміст пісень артиста.

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Продажі синглу "Lonely" канадського співака Джастіна Бібера, який він випустив 2020 року, записавши його спільно з Бенні Бланко, зросли на 1400% після скандалу навколо Puff Daddy, повідомляє Forbes.

За даними Luminate, минулого тижня трек був проданий тиражем близько 1500 копій. Цифра в 1500 може здатися не такою вже й великою, але вона дуже суттєва порівняно з тим, як сингл продавався тижнем раніше. "Lonely" було продано менш ніж 100 копій, що означає, що чисті покупки збільшилися на 1400% лише за кілька днів.

Кліп на пісню "Lonely"

Джастін, який взяв творчу перерву у зв'язку з народженням сина, нічого не робив для того, щоб якось просунути нову пісню. Це зробили його фанати. На їхню думку, трек, де співається про самотність артиста і його ціну за славу в молодості, — це своєрідний крик про допомогу на тлі деталей його стосунків із музичним магнатом Puff Daddy, що розкрилися.

"Lonely" вийшов у жовтні 2020 року як спільна робота Бібера і Бенні Бланко, який був співавтором і співпродюсером треку. Пісня увійшла як до альбомів Бібера Justice, так і до Friends Keep Secrets 2 Бланко. Сингл досяг 12-го місця в Hot 100 і приніс Біберу і Бланко номінацію на "Греммі".

Цей трек — не єдиний, що може говорити про пережите в юності Джастіном Бібером. Останнім часом не менш активно обговорюється кліп на пісню "Yummy", створений режисером на ім'я Бардія Зейналі. Спочатку вважалося, що пісня була одою дружині Бібера, Гейлі, з якою співак побрався 2018 року, проте відеоряд до неї на тлі скандалу з Шоном Комбсом знову ж таки породив безліч аналогій. Шанувальники припускають, що в ньому Бібер завуальовано розповідає про брудне закулісся шоу-бізнесу і про те, як той зжер його.

Відео на пісню "Yummy" сповнене символізму

На каналі Джастіна цей кліп став найбільш популярним. Наразі кількість переглядів становить майже 795 млн, а відео посідає 66 місце у списку найкращих кліпів у світі. Під ним – понад 600 тисяч коментарів, де фанати говорять про нове прочитання відео.

Один із прикладів розбору кліпу на пісню "Yummy"

Бекстейджі зі зйомок кліпу, де Джастін плаче, ще більше зміцнили думку фанатів.

Залаштунки зйомок

Шон Комбс, який разом з Ашером допоміг Джастіну зробити кар'єру в шоу-бізнесі, був заарештований 16 вересня. Його звинувачують у низці тяжких злочинів, зокрема в секс-торгівлі, рекеті, сексуальному насильстві. Проти репера готують щонайменше 120 позовів від потерпілих у різні роки. Тим часом деякі голлівудські зірки, які були гостями його скандальних вечірок, уже платять гроші жертвам, намагаючись вирішити справу полюбовно і не доводити до суду.

Адвокат Тоні Бузбі пообіцяв, що список спільників Комбса буде оприлюднено після того, як ступінь залученості кожного фігуранта буде доведено.

Раніше Фокус писав про те, ким є Джастін Бібер в історії з Puff Daddy, і що чекає на репера на думку таролога.