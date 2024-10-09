Продажі пісні Джастіна Бібера Lonely зросли на 1400% після арешту Puff Daddy
Джастін продовжує зберігати мовчання про свої стосунки з Puff Daddy. На тлі нестачі інформації його шанувальники взялися більш детально вивчати зміст пісень артиста.
Продажі синглу "Lonely" канадського співака Джастіна Бібера, який він випустив 2020 року, записавши його спільно з Бенні Бланко, зросли на 1400% після скандалу навколо Puff Daddy, повідомляє Forbes.
За даними Luminate, минулого тижня трек був проданий тиражем близько 1500 копій. Цифра в 1500 може здатися не такою вже й великою, але вона дуже суттєва порівняно з тим, як сингл продавався тижнем раніше. "Lonely" було продано менш ніж 100 копій, що означає, що чисті покупки збільшилися на 1400% лише за кілька днів.
Джастін, який взяв творчу перерву у зв'язку з народженням сина, нічого не робив для того, щоб якось просунути нову пісню. Це зробили його фанати. На їхню думку, трек, де співається про самотність артиста і його ціну за славу в молодості, — це своєрідний крик про допомогу на тлі деталей його стосунків із музичним магнатом Puff Daddy, що розкрилися.
"Lonely" вийшов у жовтні 2020 року як спільна робота Бібера і Бенні Бланко, який був співавтором і співпродюсером треку. Пісня увійшла як до альбомів Бібера Justice, так і до Friends Keep Secrets 2 Бланко. Сингл досяг 12-го місця в Hot 100 і приніс Біберу і Бланко номінацію на "Греммі".
Цей трек — не єдиний, що може говорити про пережите в юності Джастіном Бібером. Останнім часом не менш активно обговорюється кліп на пісню "Yummy", створений режисером на ім'я Бардія Зейналі. Спочатку вважалося, що пісня була одою дружині Бібера, Гейлі, з якою співак побрався 2018 року, проте відеоряд до неї на тлі скандалу з Шоном Комбсом знову ж таки породив безліч аналогій. Шанувальники припускають, що в ньому Бібер завуальовано розповідає про брудне закулісся шоу-бізнесу і про те, як той зжер його.
На каналі Джастіна цей кліп став найбільш популярним. Наразі кількість переглядів становить майже 795 млн, а відео посідає 66 місце у списку найкращих кліпів у світі. Під ним – понад 600 тисяч коментарів, де фанати говорять про нове прочитання відео.
Бекстейджі зі зйомок кліпу, де Джастін плаче, ще більше зміцнили думку фанатів.
Шон Комбс, який разом з Ашером допоміг Джастіну зробити кар'єру в шоу-бізнесі, був заарештований 16 вересня. Його звинувачують у низці тяжких злочинів, зокрема в секс-торгівлі, рекеті, сексуальному насильстві. Проти репера готують щонайменше 120 позовів від потерпілих у різні роки. Тим часом деякі голлівудські зірки, які були гостями його скандальних вечірок, уже платять гроші жертвам, намагаючись вирішити справу полюбовно і не доводити до суду.
Адвокат Тоні Бузбі пообіцяв, що список спільників Комбса буде оприлюднено після того, як ступінь залученості кожного фігуранта буде доведено.
Раніше Фокус писав про те, ким є Джастін Бібер в історії з Puff Daddy, і що чекає на репера на думку таролога.