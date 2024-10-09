Продажи песни Джастина Бибера Lonely выросли на 1400% после ареста Puff Daddy

Джастин продолжает хранить молчание о своих отношениях с Puff Daddy. На фоне недостатка информации его поклонники взялись более детально изучать смысл песен артиста.

Related video

Продажи сингла "Lonely" канадского певца Джастина Бибера, который он выпустил в 2020 году, записав его совместно с Бенни Бланко, выросли на 1400% после скандала вокруг Puff Daddy, сообщает Forbes.

По данным Luminate, на прошлой неделе трек был продан тиражом около 1500 копий. Цифра в 1500 может показаться не такой уж большой, но она очень велика по сравнению с тем, как сингл продавался неделей ранее. "Lonely" было продано менее 100 копий, что означает, что чистые покупки увеличились на 1400% всего за несколько дней.

Клип на песню "Lonely"

Джастин, взявший творческий перерыв в связи с рождением сына, ничего не делал для того, чтобы как-то продвинуть новую песню. Это сделали его фанаты. По их мнению, трек, где поется об одиночестве артиста и его цене за славу в молодости, – это своего рода крик о помощи на фоне раскрывшихся деталей его отношений с музыкальным магнатом Puff Daddy.

"Lonely" вышел в октябре 2020 года как совместная работа Бибера и Бенни Бланко, который был соавтором и сопродюсером трека. Песня вошла как в альбомы Бибера Justice, так и в Friends Keep Secrets 2 Бланко. Сингл достиг 12-го места в Hot 100 и принес Биберу и Бланко номинацию на "Грэмми".

Этот трек – не единственный, который может говорить о пережитом в юности Джастином Бибером. В последнее время не менее активно обсуждается клип на песню "Yummy", созданный режиссером по имени Бардия Зейнали. Изначально считалось, что песня была одой супруге Бибера, Хейли, на которой певец женился в 2018 году, однако видеоряд к ней на фоне скандала с Шоном Комбсом опять же породил множество аналогий. Поклонники предполагают, что в нем Бибер завуалированно рассказывает о грязном закулисье шоу-бизнеса и о том, как то сожрал его.

Видео на песню "Yummy" преисполнено символизма

На канале Джастина этот клип стал самым просматриваемым. Сейчас количество просмотров составляет почти 795 млн, а видео занимает 66 место в списке лучших клипов в мире. Под ним – свыше 600 тысяч комментариев, где фанаты говорят о новом прочтении видео.

Один из примеров разбора клипа на песню "Yummy"

Бэкстейджи со съемок клипа, где Джастин плачет, еще больше укрепили мнение фанатов.

Закулисье съемок

Шон Комбс, который вместе с Ашером помог Джастину сделать карьеру в шоу-бизнесе, был арестован 16 сентября. Он обвиняется в ряде тяжелых преступлений, в том числе в секс-торговле, рэкете, сексуальном насилии. Против рэпера готовят минимум 120 исков от потерпевших в разные годы. Тем временем некоторые голливудские звезды, которые были гостями его скандальных вечеринок, уже платят деньги жертвам, пытаясь решить дело полюбовно и не доводить до суда.

Адвокат Тони Бузби пообещал, что список сообщников Комбса будет обнародован после того, как степень вовлеченности каждого фигуранта будет доказана.

Ранее Фокус писал о том, кем является Джастин Бибер в истории с Puff Daddy, и что ждет рэпера по мнению таролога.