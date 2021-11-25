ДТП в Харькове. Мать водителя Infiniti вернулась в Украину и дала показания

Следователь уже допросил Марину Дегтяр, которая вернулась в Украину из Германии. А в прокуратуре уверены, что у них есть все необходимые доказательства вины Николая Харьковского.

Расследование в производстве о смертельном ДТП с автомобилем Infiniti в Харькове, которое, по версии следствия, совершил 16-летний Николай Харьковский, будет завершено в течение 1-2 месяцев. Мать подозреваемого Марина Дегтяр приехала из-за границы и уже дала показания. Об этом в четверг, 25 ноября, "Суспільному" сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

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По словам правоохранителя, Дегтяр дала показания 24 ноября, однако о чем конкретно она рассказывала следователю Фильчаков не раскрыл.

Отметим, что 18 ноября мать Николая Харьковского появилась в эфире программы "Говорит Украина". На тот момент, женщина находилась в Германии, в ток-шоу она участвовала через видеосвязь.

Прокурор отметил, что на данный момент в производстве о ДТП продолжается досудебное следствие, после чего материалы будут направлены в суд. Фильчаков добавил, что к этому моменту уже были назначены все необходимые судебные экспертизы, результаты части из них уже получены. Он также выразил уверенность, что следствие имеет все необходимые доказательства вины Харьковского, поэтому проблем с расследованием инцидента возникнуть не должно.

Прокурор заявил, что передача материалов в суд и начало рассмотрения производства по существу начнется "через месяц-два".

Смертельное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября на улице Одесской в Харькове произошла авария. По версии следствия, водитель Infiniti, 16-летний Николай Харьковский, промчался на красный сигнал светофора на большой скорости. По пути автомобиль врезался в Chevrolet Aveo. 58-летний водитель второй машины, Игорь Носов, погиб. Помимо этого серьезно пострадали три пассажира Infiniti. Сразу же после инцидента подросток заявлял, что "его отмажут" и он уедет за границу.

28 октября суд взял Харьковского под стражу на два месяца без права внесения залога.

Изначально подозреваемый отказывался сотрудничать со следствием. Он отказывался сдавать кровь на анализы, несмотря на соответствующее решение суда. Также Харьковский утверждал, что у автомобиля Infiniti были неисправные тормоза, однако позже эти слова опровергла экспертиза.

Уже после того, как правоохранителям удалось достаточную доказательную базу, подозреваемый признал свою вину.

Также известно, что до смертельного ДТП подросток хвастался в соцсетях тем, что платил взятки правоохранителям, чтобы избежать наказания за нарушение правил дорожного движения. Помимо этого у Харьковский получил условный срок за нападение на человека.

Ранее Фокус писал, что в Харькове в последнее время произошло еще несколько резонансных аварий. 11 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской Land Cruiser сбил на пешеходном переходе 13-летних мальчика и девочку. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. А 17 ноября на Пушкинской Ford Focus сбил еще одного школьника. Мэр Харькова Игорь Терехов утверждает, что причиной частых ДТП в городе являются хорошие дороги.