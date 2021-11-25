ДТП в Харкові. Мати водія Infiniti повернулася до України та дала свідчення

Слідчий уже допитав Марину Дегтяр, яка повернулася до України з Німеччини. А в прокуратурі впевнені, що мають усі необхідні докази вини Миколи Харківського.

Розслідування в провадженні про смертельну ДТП з автомобілем Infiniti в Харкові, яке, за версією слідства, скоїв 16-річний Микола Харківський, буде завершено протягом 1-2 місяців. Мати підозрюваного Марина Дегтяр приїхала з-за кордону та вже дала свідчення. Про це в четвер, 25 листопада, "Суспільному" повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

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За словами правоохоронця, Дегтяр дала свідчення 24 листопада, проте про що конкретно вона розповідала слідчому, Фільчаков не розкрив.

Зазначимо, що 18 листопада мати Миколи Харківського з'явилася в ефірі програми "Говорить Україна". На той момент жінка перебувала в Німеччині, у ток-шоу вона брала участь через відеозв'язок.

Прокурор зазначив, що наразі в провадженні про ДТП триває досудове слідство, після чого матеріали будуть направлені до суду. Фільчаков додав, що до цього моменту вже було призначено всі необхідні судові експертизи, результати частини з них уже отримано. Він також висловив упевненість, що слідство має всі необхідні докази провини Харківського, тож проблем із розслідуванням інциденту виникнути не повинно.

Прокурор заявив, що передача матеріалів до суду та початок розгляду провадження по суті розпочнеться "через місяць-два".

Смертельна ДТП в Харкові

Увечері 26 жовтня на вулиці Одеській у Харкові сталася аварія. За версією слідства, водій Infiniti, 16-річний Микола Харківський, промчав на червоний сигнал світлофора на великій швидкості. На шляху автомобіль врізався в Chevrolet Aveo. 58-річний водій другої машини Ігор Носов загинув. Крім цього, серйозно постраждали троє пасажирів Infiniti. Одразу після інциденту підліток заявляв, що "його відмажуть" і він поїде за кордон.

28 жовтня суд узяв Харківського під варту на два місяці без права на внесення застави.

Спочатку підозрюваний відмовлявся співпрацювати зі слідством. Він відмовлявся здавати кров на аналізи, незважаючи на відповідне рішення суду. Також Харківський стверджував, що в автомобіля Infiniti були несправні гальма, проте пізніше ці слова спростувала експертиза.

Уже після того, як правоохоронцям вдалося достатню доказову базу, підозрюваний визнав свою провину.

Також відомо, що до смертельної ДТП підліток хвалився в соцмережах тим, що платив хабарі правоохоронцям, щоб уникнути покарання за порушення правил дорожнього руху. Крім цього, Харківський отримав умовний термін за напад на людину.

Раніше Фокус писав, що в Харкові останнім часом сталося ще кілька резонансних аварій. 11 листопада на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської Land Cruiser збив на пішохідному переході 13-річних хлопчика та дівчинку. Вони переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. А 17 листопада на Пушкінській Ford Focus збив ще одного школяра. Мер Харкова Ігор Терехов стверджує, що причиною частих ДТП в місті є гарні дороги.