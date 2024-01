Вперше про український дизайн говоритимуть в школі, де навчалися Том Форд та Донна Каран

Про український культурний спадок вперше почують у просторі однієї з найбільш впливових світових шкіл дизайну світу PARSONS SCHOOL of Design в Нью-Йорку, в четвер, 25 січня. Вікторія ЯКУША, українська дизайнер, архітектор, галерист, творець відомих у світі брендів YAKUSHA та FAINA, прочитає лекцію для всіх студентів школи про українську культуру, її творців та унікальні риси.

Протягом довгих десятиліть Україна не мала свого власного потужного голосу в світовій культурі. Це було використано як тонку, однак надзвичайно ефективну зброю, спрямовану проти української ідентичності та державності. Сьогодні ж, завдяки зусиллям творців сучасної української культури, ця ситуація змінюється.

"Ми занадто довго мовчали. Дозволяли іншим говорити за себе. Так, спершу через неможливість, а згодом, через невміння і небажання говорити про себе, талановиті українські митці, чиї імена відомі в усьому світі, ставали російськими, а українська культура, натомість, зводилася до борщу, шароварів та вишиванок — в кращому випадку. Сьогодні ми маємо всі шанси змінити цю ситуацію, і ми мусимо, ми зобов’язані це зробити. Адже сила, впізнаваність та впливовість культури у світовому вимірі — це одна з умов нашої свободи та незалежності. Ми маємо говорити про себе, адже нам є що сказати світу".

PARSONS SCHOOL of Design в Нью-Йорку є одним з найбільш вдалих майданчиків для цього. Понад століття, ця школа визнається номером один у США та входить в трійку найкращих та найбільш впливових освітніх закладів дизайну на планеті. Впродовж років, цей заклад є одним з лідерів дизайнерського мислення, спрямованого на вирішення глобальних проблем людства засобами дизайну.Серед відомих випускників — Донна Каран, Том Форд, Кей Унгер, Марк Джейкобс, Александр Ванг, Анна Суі, Айзак Мізрахі, Бруклін Джозеф Бекхем, Белла Хадід, Дженна Лайонс, Джейсон Ву, Закон Позен.

Тема виступу Вікторії ЯКУШІ — "Культурна спадщина як ДНК дизайну".

Ця тема є органічним продовженням творчості та досліджень дизайнера, що зайняла унікальну нішу, не лише в українському, але й світовому дизайні, поєднавши мінімалістичну естетику з багатими культурними кодами та об’ємним архітектурним баченням.

Як творець YAKUSHA та FAINA, Вікторія є творцем "живого мінімалізму" — напрямку в архітектурі та дизайні, який поєднує простоту з дбайливим ставленням до довкілля.

Саме тому, традиційні практики роботи з матеріалом та інноваційні підходи самого дизайнера є надзвичайно цікавими для Parsons School.

Протягом багатьох років її роботи здобули міжнародне визнання, були представлені на провідних ярмарках дизайну, таких як Венеціанська бієнале, Тиждень дизайну в Парижі та Тиждень дизайну в Мілані. Її дизайн став впізнаваний на сторінках Vogue, Architectural Digest і Elle Decoration, та отримала численні нагороди, включно з "Дизайнером року" за версією Elle Decoration у 2019 році та публічним голосуванням Dezeen Awards за найкращу студію дизайну, що розвивається, у 2021 році. У 2022 році вона була нагороджена на Design Miami / Basel як "The Best Curio Show of the Year".

Дизайнер впевнена у великому потенціалі українського дизайну:

"Ми маємо свій особливий погляд. Він дещо романтичний, і точно відмінний від загальної тенденції. Наша сила у глибинному звʼязку з нашою землею та традиційною культурою з її крафтовими та надзвичайно розмаїтими традиціями. Ми приносимо з собою вихор відвертого, неочікуваного, справжнього, безпосереднього. Живого. Власне, ми можемо привнести більше життя, більше енергії, більше сили. Це може збагатити глобальний дизайн і збагатити тих людей, які зустрінуться з ним".

Виступ у стінах PARSONS SCHOOL of Design Вікторія Якуші та подальший звʼязок з школою, є важливою нагодою для українського дизайну стати більш проявленим, відстоювати власні інтереси та впливати на світові процеси крізь призму культури, мистецтва та дизайну.