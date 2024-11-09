Волонтери також виконують конституційний обов'язок: у ЗСУ прокоментували ситуацію зі Стерненком

Обеспечение украинских подразделений дронами различных модификаций является жизненно необходимой помощью, констатировали в Сухопутных войсках. Но ТЦК и СП имеют право мобилизовать граждан для выполнения конституционного долга.

Украинские Вооруженные силы высоко ценят вклад и помощь украинских волонтеров в борьбе против российских оккупантов. Как отметили в Сухопутных войсках, это касается в том числе и эффективного сотрудничества с Силами обороны общественного деятеля Сергея Стерненко.

Отмечается, что в условиях противостояния с врагом, который преобладает в живой силе и технике, обеспечение боевых подразделений дронами различных модификаций является жизненно необходимой помощью.

В то же время, как отметили в СВ ВСУ, мобилизация граждан осуществляется по решению территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые имеют право вручать повестки военнообязанным для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации.

Согласно ст. 65 Конституции, защита независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан. И большое количество общественных активистов и волонтеров стали в ряды Вооруженных Сил, выполняя его.

"Ведь только в консолидации и единстве — сила украинцев и залог победы над коварным, извечным российским врагом", — говорится в сообщении Сухопутных войск.

Если же военнообязанный гражданин имеет проблемы со здоровьем, то, как добавили в СВ ВСУ, во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) решается вопрос о его пригодности к военной службе.

Розыск Стерненко — детали

6 ноября издание "Страна" сообщило, что украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко был объявлен в розыск Приморским ТЦК и СП Одессы. В распоряжении журналистов появился документ, в котором говорилось, что активист якобы разыскивается после того, как нарушил правила воинского учета и не явился по повестке.

Сам Сергей Стерненко отметил, что еще шесть лет назад переехал из Одессы в Киев, зарегистрировался в военкомате и вовремя обновил военно-учетные документы. Он опубликовал скриншот приложения "Резерв+", на котором заметно, что ТЦК его не ищут.

Позже Одесский областной ТЦК и СП сообщил, что волонтер Сергей Стерненко якобы явился в Приморский районный терцентр комплектования и оплатил штраф за нарушение правил, а не за то, что "критикует украинское военное командование".

Сергей Стерненко считает, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский якобы лично приказал объявить его в розыск. Генерал, отметил волонтер, обиделся за требования провести реформы в армии.