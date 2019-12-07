К высохшему водопаду Виктория отказываются ехать туристы

Теперь вместо зеленых и шикарных красот – только каменные скалы с выжженной солнцем травой

Популярный у туристов со всего мира водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве существенно обмельчал после длительной засухи. Теперь путешественники не хотят туда ехать, чтобы своими глазами увидеть достопримечательность, сообщает Reuters.

Отмечается, что водопад шириной 1,8 км и высотой 120 метров в лучшие времена расходовал до 14 тысяч кубометров воды в секунду. Сейчас от его колоссальных масштабов не осталось и следа. А из-за засухи пострадали два главных источника доходов для региона: сельское хозяйство и туризм.

Теперь вместо зеленых и шикарных красот – только каменные скалы с выжженной солнцем травой. Кроме того, пересохла питавшая водопад большая река Замбези.

Данные Управления реки Замбези показывают, что поток воды является самым низким с 1995 года и существенно ниже долгосрочного среднего.

Как утверждает местный продавец сувениров Доминик Ньямбе, туристов становится все меньше и меньше.

Президент Замбии Эдгар Лунгу, в свою очередь, назвал высохший водопад "ярким напоминанием о влиянии изменения климата на нашу окружающую среду".

При этом, ученые осторожно относятся к обвинению в изменении климата.

Харальд Клинг, гидролог из инженерной фирмы Poyry и эксперт по реке Замбези, сказал, что наука о климате занималась десятилетиями, а не отдельными годами, "поэтому иногда трудно сказать, что это из-за изменения климата, потому что засухи всегда происходили".

Водопад Виктория является одной из главных достопримечательностей Южной Африки, относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Водопад был назван в честь британской королевы Виктории.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2012 году в Бразилии из-за засухи пересохли всемирно известные водопады Игуасу.