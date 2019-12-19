"Марш политического самоубийства". Трамп прокомментировал объявление импичмента

"Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Они обесценили импичмент", – заявил президент США

Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.

Об этом сообщает CNN.

"Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Они обесценили импичмент", – сказал он.

"После трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов", – добавил Трамп.

Кроме того, американский президент уверен, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после выборов 2020 года лишится своего поста.

В Белом доме назвали голосование за импичмент Трампа "самым позорным политическим эпизодом в истории нации".

"Не получив ни единого республиканского голоса и не предоставив никаких доказательств неправомерных действий, демократы выдвинули незаконные статьи импичмента президенту через Палату представителей. Демократы решили действовать на однопартийной основе, несмотря на то, что президент не сделал абсолютно ничего плохого. Действительно, недели слушаний доказали, что он не сделал ничего плохого", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Слушания в Палате представителей в администрации Трампа назвали "неконституционной пародией".

"Американский народ нельзя обмануть таким позорным поведением", – сказано в сообщении.

Напомним, в среду, 18 декабря, Палата представителей США утвердила заключительное обвинение против президента Дональда Трампа в деле об импичменте.

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