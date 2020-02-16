В РПЦ сравнили гражданских жен с "бесплатными проститутками"

По словам Димитрия Смирнова, российские женщины "сами не понимают, что такое брак"

Глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, вступающих в гражданский брак с "бесплатными проститутками".

Об этом сообщает Интерфакс.

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает", – заявил Смирнов на встрече с участниками православного сообщества.

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По словам протоиерея, мужчины, которые заявляют о своем "гражданском браке" не считают за жен своих партнерш, а воспринимают их "временной утехой".

Позже, в РПЦ попросили не воспринимать буквально слова Смирнова о гражданских женах.

"Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлек внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака. Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму", – заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Позже, сам Смирнов объяснил РБК, что специально использовал слово "проститутка" в отношении женщин, чтобы "обратить на это внимание общественности и защитить их от неподобающего отношения".

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