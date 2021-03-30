Новый британский роботизированный катер Madfox – зачем он нужен?

Королевский флот Великобритании получил новый катер для испытаний. Зачем нужны роботизированные катера? С кем они будут бороться?

Роботизированные катера не новинка. Еще в позапрошлом веке (в 1898 году) знаменитый изобретатель Никола Тесла продемонстрировал публике радиоуправляемую лодку. А Израиль использует роботизированные катера с 2008 года, вот уже тринадцать лет. Свой роботизированный катер есть уже и у Турции. В 2021 году начались его испытания. А теперь и Королевский флот обзавёлся своим роботизированным катером Madfox.

[ + – ] Новый британский роботизированный катер Madfox

Но зачем нужны такие роботизированные катера?

Сразу откинем вариант с охраной берегов от контрабандистов и пиратов. Намного проще и дешевле использовать простые охранные катера с экипажами. Все-таки роботизированные системы это сложное и дорогое оборудование, а персонал управления и обслуги морских роботов на голову выше простых морских пограничников.

Первое, зачем нужен такой катер, это полноценное боевое охранение крупных боевых судов и флотских соединений. Как и на суше во время движения колонны есть боевое охранение на флангах, так и в море большие соединения в походе могут быть прикрыты вот такими роботизированными средствами.

Второе, это разведка и противоминная борьба. Эти виды деятельности опасны и хорошо, когда оператор машины находится далеко и в безопасности. Машину можно построить новую, человека нет.

Третье, это охрана гражданских судов (причем, в потенциале судно может нести такого морского робота на своем борту) или охранение прибрежных стационарных объектов (скажем, нефтяных платформ).

Четвертое и самое интересное. Можно обратить внимание, что подобные катера оснащаются ракетами. Например, уже упомянутый турецкий катер оснащен четырьмя ракетами Cirit и двумя L-UMTAS. Это ракеты с лазерным наведением способны поражать цели на расстоянии 8 км. Зачем?

[ + – ] Презентация возможностей турецкого роботизированного катера

Дело в том, что еще в 2002 году, в ходе Millennium Challenge 2002 – масштабных учений, проведённых Вооруженными Силами США, была выявлена смертоносная эффективность малых судов и массированного удара ракетами по морским соединениям. Это создает перегрузку ПВО и ПРО, позволяя части судов камикадзе и ракет прорваться к атакующему флоту.

Тогда, на этих учениях, с помощью этой тактики смогли потопить более десятка судов, включая целый авианосец.

И если страны Запада не могут себе позволить использование живых камикадзе и рисковать экипажами малых судов в такой смертоносной атаке, то роботы идеально подходят на эту роль. Если один катер это в среднем 6 ракет, то всего 10 катеров это уже 60 ракет, а если катеров десятки или сотни?

Эффективность такого асимметричного оружия более чем очевидна.