Импичмент Трампа: республиканцы подготовили защищающий президента документ
Представители Республиканской партии опровергают утверждения демократов о том, что Трамп якобы оказывал давление на Украину
Накануне рассмотрения судебным комитетом Конгресса США законности импичмента президенту США Дональду Трампу, которое запланировано на 4 декабря, Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
Документ опубликован на сайте партии.
В отчете на 123 страницы говорится, что Трамп не нарушал законодательство в результате его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также, по мнению республиканцев, в представленных утверждениях демократов и в словах свидетелей с их стороны "нет доказательств о наличии подкупа, вымогательства или каких-либо других серьезных преступлений".
"Расследование импичмента и то, как его проводят демократы, создает опасный прецедент", – говорится в документе.
Республиканцы опровергают утверждения демократов о том, что Трамп якобы оказывал давление на Украину, требуя начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдера в обмен на военную помощь Украине.
Телеканал CNN сообщает, что публикацией этого документа, республиканцы опередили демократов, которые пока не опубликовали официальный отчет со своими доводами. Они собирались представить доклад во вторник, 3 декабря.
Трамп уже прокомментировал появление этого отчета. Он отметил, что читал документ в самолете по дороге в Лондон, где состоится саммит НАТО.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США примет решение о законности импичмента президенту США Дональду Трампу 4 декабря.