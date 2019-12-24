В Сенате не могут договориться о правилах суда по импичменту
В Сенате США лидеры республиканцев и демократов зашли в тупик во время обсуждения правил судебных заседаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС.
Так, демократы требуют заверений от сенаторов-республиканцев в том, что к судебному процессу будут допущены определенные свидетели и представлены документы для проведения справедливого суда.
Лидер большинства Сената, республиканец Митч Макконнел заявил, что свидетели будут давать показания, но отказался досрочно согласовать их список.
Ожидается, что суд начнется в январе 2020 года, но Палата представителей пока отказывается передавать Сенату обвинения по импичменту, за которые ранее проголосовала.
Сперва демократы хотят получить от Макконнела заверения в том, что выбранные ими свидетели будут давать показания в суде. Среди них как минимум четверо нынешних и бывших чиновников Белого дома, осведомленных в вопросе Украины.
"Мы не исключали свидетелей", – заявил Макконнел.
Он также предложил провести судебное разбирательство, аналогичное по делу президента Билла Клинтона, на котором сенаторы решили, каких свидетелей вызывать после вступительных аргументов и периода письменных вопросов.
Лидер меньшинства в Сенате, демократ Чак Шумер сообщил, то именно из-за такой позиции республиканцев переговоры о правилах судебного разбирательства зашли в тупик.
"Мы не знаем, что скажут свидетели. Мы не знаем, как будут читаться документы. Они могут оправдать Трампа или еще больше уличить его. Но правда должна быть открыта в таком важном вопросе, как импичмент", – заявил Шумер.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
- Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
- 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате.