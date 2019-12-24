В Сенате не могут договориться о правилах суда по импичменту

В Сенате США лидеры республиканцев и демократов зашли в тупик во время обсуждения правил судебных заседаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС.

Так, демократы требуют заверений от сенаторов-республиканцев в том, что к судебному процессу будут допущены определенные свидетели и представлены документы для проведения справедливого суда.

Лидер большинства Сената, республиканец Митч Макконнел заявил, что свидетели будут давать показания, но отказался досрочно согласовать их список.

Ожидается, что суд начнется в январе 2020 года, но Палата представителей пока отказывается передавать Сенату обвинения по импичменту, за которые ранее проголосовала.

Сперва демократы хотят получить от Макконнела заверения в том, что выбранные ими свидетели будут давать показания в суде. Среди них как минимум четверо нынешних и бывших чиновников Белого дома, осведомленных в вопросе Украины.

"Мы не исключали свидетелей", – заявил Макконнел.

Он также предложил провести судебное разбирательство, аналогичное по делу президента Билла Клинтона, на котором сенаторы решили, каких свидетелей вызывать после вступительных аргументов и периода письменных вопросов.

Лидер меньшинства в Сенате, демократ Чак Шумер сообщил, то именно из-за такой позиции республиканцев переговоры о правилах судебного разбирательства зашли в тупик.

"Мы не знаем, что скажут свидетели. Мы не знаем, как будут читаться документы. Они могут оправдать Трампа или еще больше уличить его. Но правда должна быть открыта в таком важном вопросе, как импичмент", – заявил Шумер.

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