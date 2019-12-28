Импичмент Трампа: Байден отказался давать показания

Экс-вице-президент США и основной оппонент нынешнего американского президента Дональда Трампа Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента Трампа, передает The Des Moines Register.

Отмечается, что Байден пока не получал повестку Сената, но, по словам политика, его положительный ответ на возможную повестку даст американскому президенту возможность отвлечь граждан страны от самого импичмента.

"Трамп всегда старался переключить внимание со своей персоны", – заявил Байден.

При этом экс-вице-президент отметил, что Сенат вряд ли вообще направит ему такую повестку, так как это было бы "слишком лицемерно".

Как ранее сообщал Фокус: