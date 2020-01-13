Трамп снова вспомнил "украинское вмешательство" в выборы в США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал генерального инспектора по разведке Майкла Аткинсона за его роль в деле по импичменту, а также вспомнил об "украинском вмешательстве" в выборы в США.

Об этом американский лидер написал в Twitter.

Все предъявленные демократами обвинения Трамп назвал безосновательными.

"Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора в украинском деле. Генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор – главная проблема, не опубликовали его показания", – написал Трамп.

По его словам, это выглядит так же, как все, что "мы уже видели", от российского вмешательства до "украинского вмешательства", которое стало обманом.

"Нужно получить ответы генерального инспектора до пятницы, потому что это тот парень, который поджег запал. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства", – добавил Трамп.

Как ранее сообщил Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.

Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.

Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате.