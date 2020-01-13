Трамп снова вспомнил "украинское вмешательство" в выборы в США

Мир
Американский лидер считает, что генеральный инспектор по разведке Майкл Аткинсон некомпетентен

Президент США Дональд Трамп раскритиковал генерального инспектора по разведке Майкла Аткинсона за его роль в деле по импичменту, а также вспомнил об "украинском вмешательстве" в выборы в США.

Об этом американский лидер написал в Twitter.

Все предъявленные демократами обвинения Трамп назвал безосновательными.

"Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора в украинском деле. Генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор  – главная проблема, не опубликовали его показания",  – написал Трамп.

По его словам, это выглядит так же, как все, что "мы уже видели", от российского вмешательства до "украинского вмешательства", которое стало обманом.

"Нужно получить ответы генерального инспектора до пятницы, потому что это тот парень, который поджег запал. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства",  – добавил Трамп.

Как ранее сообщил Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
  • Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что на этой неделе в Сенат будут переданы статьи об импичменте президента Дональда Трампа.