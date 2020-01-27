Болтон утверждает, что Трамп лично задержал помощь Украине. Тот ответил

Экс-советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США лично приостановил выделение военной помощи Украине, чтобы добиться проведения украинскими властями расследования деятельности против Джо Байдена.

Об этом говорится в неопубликованной книге воспоминаний Болтона, сообщает The New York Times.

Как пишет газета, в пока неизданной книге Болтон пишет, что он, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер просили Трампа направить уже одобренную Конгрессом помощь. Но в августе 2019 года в разговоре с Болтоном Трамп сказал, что намерен не отправлять никакой помощи Украине, пока украинские чиновники не предоставят материалы о результатах расследования о деятельности в Украине Джо Байдена – наиболее вероятного соперника президента на выборах 2020 года.

Также в книге описывается, что госсекретарь США Майк Помпео в частных разговорах утверждал, что не верит заявлениям адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что экс-посол США в Украине Мари Йованович была коррумпированной. Помпео также считал, что Джулиани мог действовать в интересах других своих клиентов.

Черновик книги Болтон уже направил для ознакомления в Белый дом. Кстати, демократы настаивают, чтобы Болтон дал показания на процессе, Трамп и Белый дом выступают против его участия.

В свою очередь, Дональд Трамп уже опроверг обвинения со стороны Болтона. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу", – написал Трамп.

Трамп в твите также напомнил, что встретился с президентом Владимиром Зеленским в ООН и оказал военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований, а также разрешил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin.

Как ранее сообщал Фокус: