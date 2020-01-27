Болтон утверждает, что Трамп лично задержал помощь Украине. Тот ответил
Экс-советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США лично приостановил выделение военной помощи Украине, чтобы добиться проведения украинскими властями расследования деятельности против Джо Байдена.
Об этом говорится в неопубликованной книге воспоминаний Болтона, сообщает The New York Times.
Как пишет газета, в пока неизданной книге Болтон пишет, что он, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер просили Трампа направить уже одобренную Конгрессом помощь. Но в августе 2019 года в разговоре с Болтоном Трамп сказал, что намерен не отправлять никакой помощи Украине, пока украинские чиновники не предоставят материалы о результатах расследования о деятельности в Украине Джо Байдена – наиболее вероятного соперника президента на выборах 2020 года.
Также в книге описывается, что госсекретарь США Майк Помпео в частных разговорах утверждал, что не верит заявлениям адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что экс-посол США в Украине Мари Йованович была коррумпированной. Помпео также считал, что Джулиани мог действовать в интересах других своих клиентов.
Черновик книги Болтон уже направил для ознакомления в Белый дом. Кстати, демократы настаивают, чтобы Болтон дал показания на процессе, Трамп и Белый дом выступают против его участия.
В свою очередь, Дональд Трамп уже опроверг обвинения со стороны Болтона. Об этом Трамп написал в Twitter.
"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу", – написал Трамп.
Трамп в твите также напомнил, что встретился с президентом Владимиром Зеленским в ООН и оказал военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований, а также разрешил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
- Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
- 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.
- Администрация президента США заморозила военную помощь Украины почти сразу после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля.
- Решение администрации президента США Дональда Трампа заморозить Украине военную помощь в июле 2019 года было незаконным. Прекращение предоставления помощи не позволял американский закон о контроле над бюджетными расходами, об этом говорится в новом отчете Счетной палаты США.