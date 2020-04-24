Зеленский подписал закон о борьбе с "законодательным спамом" в Раде

Закон призвал ускорить принятие "антиколомойского" законопроекта во втором чтении

Президент Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с "правочным спамом" в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

Согласно принятому закону, если к законопроекту, который выносится на второе чтение, подали в пять раз больше правок (но не менее 500), чем насчитывается статей в самом проекте, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее чем одной третью нардепов от полного состава Рады.

Если Рада все же решит рассматривать законопроект по особой процедуре, каждая фракция или депутатская группа может в течение двух дней определить не более пяти правок, не учтенных профильным комитетом Рады, которые обсудят на втором чтении.

Каждый внефракционный депутат, в свою очередь, сможет определить только одну свою правку, которую также вынесут на обсуждение в парламенте.

В течение двух дней после того, как фракции и внефракционные депутаты определили правки, на которых они настаивают, комитет готовит сводную таблицу со всеми правками.

Закон №1043 о борьбе с "законодетельным спамом" приняли 16 апреля. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в скором времени будет подан еще один проект, который ограничит действие принятых нововведений периодом карантина и 30 дней после его завершения.

Изменения в регламент Рады призваны ускорить принятие "антиколомойского" законопроекта, к которому подали свыше 16 тыс. правок.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".