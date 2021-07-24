Виктор Медведчук: "Затягивая суды по моему делу, власть пытается отвлечь внимание украинцев от насущных проблем"

Медведчук считает, что "дело искусственно затягивают, чтобы и дальше устраивать из заседаний суда шоу".

20 июля Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу адвокатов народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на продление ему Печерским районным судом города Киева меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Но рассмотрение апелляции было перенесено на 30 июля 2021 года, поскольку коллегия судей не успела ознакомиться с материалами дела. Об этом сообщает 112.ua.

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Оппозиционный политик уверен: его дело искусственно затягивают, чтобы и дальше устраивать из заседаний суда шоу, которое призвано отвлечь внимание украинцев от насущных проблем. Об этом Виктор Медведчук заявил, общаясь с журналистами у здания Киевского апелляционного суда.

"Дело Медведчука ‒ это частность. Она касается Медведчука, она касается партии. Она касается того, что делал и делает Медведчук. А вот то, что сегодня происходит в стране: кризис и крах экономики, социальной сферы, гуманитарной сферы — это действительно проблема. Проблема в том, сколько будет стоить газ для населения. Проблема в том, когда будет мир на Донбассе. Проблема в том, что будет завтра с нашей экономикой и социальной сферой. Где мы будем брать деньги для выплаты зарплат. Когда и где мы будем открывать рабочие места. Как люди осенью смогут платить по коммунальным тарифам, которые растут, и растет задолженность. Падение ВВП продолжается уже второй год", — констатировал парламентарий.

Виктор Медведчук уточнил, что "все это ‒ свидетельство непрофессионального управления страной, и именно от этого вопиющего непрофессионализма власть пытается отвлечь внимание украинцев с помощью различных пиар-ходов".

"И одним из звеньев этой цепи является незаконное преследование меня и моего коллеги. А также незаконное уголовное преследование членов нашей партии. И вообще, борьба с нашей партией — ОПЗЖ. Это все делается ради одного: отвлечь внимание от тех насущных, реальных, объективных проблем, которые сложились в нашем обществе, в экономической и социальной сфере", — сказал председатель Политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Виктор Медведчук отметил, что, безусловно, заинтересован в том, чтобы коллегия судей тщательно изучила материалы его дела, которые насчитывают около 12 томов. В первую очередь потому, что в них изложены "не только необоснованные, бесперспективные аргументы обвинения прокуратуры и следствия, но там есть и аргументы защиты", подтверждающие абсурдность обвинений, выдвинутых против оппозиционного политика.

"Суд взял время до 30-го числа, будем надеяться, что этого времени будет достаточно, чтобы изучить материалы дела и принять объективное, справедливое, а главное ‒ законное судебное решение", — резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее, комментируя выдвинутые обвинения, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что "уголовным преследованием, давлением и репрессиями власть пытается незаконным способом ограничить его полномочия как народного депутата".

"Считаю, что нет оснований для продления меры пресечения в виде домашнего ареста, так как нет оснований для того, чтобы ограничивать мои полномочия народного депутата. Я должен принимать участие в пленарных заседаниях, в работе комитетов, во встречах с избирателями. И у меня есть для этого все основания. А у следствия сегодня нет причин вести речь о каких-то рисках, способных помешать расследованию дела. Уже 4 месяца проводится это расследование, и нет никаких оснований говорить, что я могу вмешаться или повлиять на следствие", — подчеркнул оппозиционный политик.