Гаранты без гарантий: что показало и скрыло парижское заседание "коалиции решительных"

По итогам очередного заседания "коалиции решительных" в Париже стало известно, что формат участия США в гарантиях безопасности для Украины будет наработан в течение ближайших недель. Действительно ли в очерченный срок можно будет, в конце концов, поставить финальную точку в этом вопросе, выяснял Фокус.

В четверг, 4 сентября в Париже прошло заседание "коалиции решительных", в которой — прямо или дистанционно приняли участие лидеры более 30 стран, в том числе президент Владимир Зеленский. Кроме украинского лидера, непосредственно во французскую столицу приехали президент Финляндии Александр Стубб, премьер Польши Дональд Туск, глава бельгийского правительства Барт де Вевер, премьер Нидерландов Дик Схооф, а также премьер Дании Метте Фредериксен.

Зато в режиме видеоконференции к заседанию присоединились генсек НАТО Марк Рютте и лидеры около двух десятков государств, в частности, премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер Австралии Энтони Албаниз, премьер Канады Марк Карни и глава японского правительства Сигеру Исиба.

Также в заседании "решительных" приняли непосредственное участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который впоследствии провел отдельную встречу с руководителем Офиса президента (ОП) Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Как прошло и чем завершилось заседание "коалиции решительных"

По итогам заседания "коалиции решительных" президент Зеленский рассказал, что участники обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности Украины на земле, на море, в воздухе и киберпространстве. В то же время французский лидер Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность или прислать войска, или предоставить определенные средства в поддержку сил обеспечения.

Вскоре после заседания участники "коалиции решительных" пообщались с президентом США Дональдом Трампом. По словам Владимира Зеленского с американским президентом обсудили пути прекращения российской агрессии и гарантии безопасности для Украины.

"Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба", — отметил, не вдаваясь в детали, глава государства.

В свою очередь Эмманюэль Макрон подчеркнул, что вклад США в "коалицию решительных" определят в ближайшие недели. Отдельно хозяин Елисейского дворца акцентировал, что во время общения с Дональдом Трампом было согласовано введение новых санкций против Москвы, если она и дальше будет медлить с конкретными переговорами по мирному урегулированию.

Действительно ли целесообразно наработать сразу несколько сценариев относительно гарантий безопасности

Учитывая, прежде всего, большое количество участников "коалиции решительных", наработать единую матрицу гарантий безопасности для Украины крайне сложно, убежден кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

В частности, в разговоре с Фокусом аналитик констатировал: "Например, некоторые государства готовы прислать свои военные контингенты в Украину, а некоторые, скажем, поляки, не хотят этого, желая вместо этого в дальнейшем выполнять роль логистического хаба в плане поставок вооружения для Украины. В общем, среди стран, и не только европейских, очень разные взгляды на форму и содержание гарантий безопасности для Украины. Таким образом, пока мы наблюдаем за определенными идеями, предложениями и инициативами, но из-за неопределенности, мы не можем прогнозировать, когда точно будут сформированы такие гарантии безопасности, которые смогут действительно быть эффективными и действенными в период после завершения боевых действий. Более того, мы еще не видим трансатлантического единства, потому что США вроде бы и намерены гарантировать нам безопасность после завершения горячей фазы войны, но это не будет в рамках НАТО, что Трамп уже дал четко понять".

По убеждению эксперта, в конце концов, львиную часть гарантий безопасности возьмут на себя именно европейцы: "Но участие союзников в вопросе обеспечения безопасности Украины — это одна сторона медали. Вторая и наиболее важная, на мой взгляд, сторона — это позиция России. Дело в том, что мы не можем быть уверенными в том, что даже в случае наработки общего без пекового алгоритма, видения, видения, это все устроит Российскую Федерацию. Очевидно, нет, не устроит, а затем нет уверенности в том, что Москва готова будет идти на дальнейшие переговоры".

Учитывая это, считает Станислав Желиховский, было бы рационально, если бы партнеры наработали несколько различных альтернативных сценариев относительно гарантий безопасности.

"Собственно, поэтому, думаю, недаром Эмманюэль Макрон накануне заседания "коалиции решительных" во время встречи с президентом Владимиром Зеленским сказал, что только после заключения мирного соглашения реально будут какие-то гарантии. Я думаю, что он имел в виду, что будет наработана общая рамка, а конкретные пункты будут разрабатываться в ускоренном режиме с учетом условий послевоенной действительности, то есть после прекращения огня", — подчеркивает эксперт.

Он отдельно акцентирует на том, что Киеву не следует быть слишком наивным относительно того, что безопасностно-гарантийный кейс сможет в конце концов спасти: "Нам сейчас нужно прежде всего отстоять то, чтобы украинские Вооруженные силы оставались гарантией номер один и чтобы этот вопрос никоим образом не поднимался во время переговоров с Российской Федерацией, ведь РФ неоднократно выступала против этого. Впрочем, очень хорошо, что в этом смысле мы сейчас видим солидарность союзников. Кроме того, чрезвычайно важно, чтобы мы получили возможность максимально интегрироваться в западные альянсы. Относительно НАТО я не уверен, потому что здесь нет единства и не исключено, что в конце концов де-факто Украина станет внеблоковой. Наряду с тем нужно делать все возможное для интеграции в Европейский Союз (ЕС), что было бы для нас одной из важных и наиболее действенных гарантий безопасности".

В целом, по мнению Станислава Желиховского, единый алгоритм гарантий безопасности для Украины объективно наработать очень и очень трудно, поскольку задействовано много игроков, имеющих свое видение и государственные приоритеты.

"Поэтому я пока не вижу, когда финиширует этот процесс. Да, будут происходить дальнейшие встречи, но пока все выглядит, как декларация о намерениях с одной стороны и предоставление сигналов Путину — с другой. Суть сигналов заключается в том, чтобы показать главе Кремля, что все же Запад не оставит Украину наедине после завершения боевых действий. Возможно, в этом и заключается главный смысл, а в результате при отсутствии единых гарантий безопасности каждое государство индивидуально будет делать соответствующие шаги на национальном уровне. При этом я не думаю, что на самом деле речь будет идти о каком-то аналоге статьи 5-й Вашингтонского договора. Мне кажется, что это — красивая теория, которая не имеет ответов относительно действенности в практической плоскости", — заключает Станислав Желиховский.

Почему вопрос гарантий безопасности для Украины не является первоочередным

В то же время политолог Олег Лесной, анализируя для Фокуса итоги крайнего заседания "коалиции решительных", делает следующий акцент: "То, что мы увидели по этому треку — Европа все равно оглядывается на Соединенные Штаты, считая, что именно США могут предоставить гарантии безопасности для нее самой. Несмотря на то, что Макрон сказал, мол, он не может рассказать обо всем, до чего они там договорились, вполне очевидно, что европейцы без Вашингтона серьезно в этом направлении не продвинутся. Это — один момент. Второй аспект заключается в отсутствии общего понимания внутри "коалиции решительных" относительно того, как это все должно выглядеть. Кто-то не понимает, зачем это вводить в юридическое поле своих стран, а кто-то не хочет привлечения своих войск".

"По итогам парижской встречи Трамп, требуя от Европы отказаться от российской нефти, усилить давление на Китай и так далее, пытается сделать кого-то виноватым — в перспективе это может быть Европа, но не исключено, что и мы", — говорит Олег Лесной.

Подчеркнув, что сейчас в формате деятельности "коалиции решительных" речь идет о шагах, которые будут осуществляться уже после окончания войны, политолог подчеркнул: "Как по мне, сейчас нужно работать в первую очередь, ну или параллельно с тем, чтобы эта война прекратилась. Потому что все эти хорошие идеи с обучением военных, передачей определенного вооружения, привлечением мирного контингента — это все прекрасно и, конечно, это нужно обсуждать. Но я не вижу готовности России хотя бы вести переговоры о прекращении огня. Кроме того, я не вижу готовности РФ принять эту формулу относительно гарантий безопасности для Украины. Марк Рютте сказал, мол, мы не должны обращать внимание на Российскую Федерацию, поскольку это суверенное право Украины звать на свою территорию иностранные войска или не звать. Но на мой взгляд, эффективным была бы проработка вопроса контингента — мирного или стабилизационного, который выполнял бы свои функции в настоящий, а не пост военный период. Можно ли это сделать, я не знаю, но в любом случае мы сегодня должны говорить о сегодняшнем дне, а не о "когда-то там".

Даже на нынешней стадии российско-украинской войны, считает Олег Лисный, могут быть привлечены какие-то иностранные инструкторы или силы, которые находились бы не на боевых линиях, а, скажем, на Западной Украине. Это, констатирует эксперт, ощутимо разгрузило бы и улучшило позиции ВСУ.

Резюмируя, эксперт отметил, что до тех пор, пока Европа совместно с США не дожмут Путина до того, чтобы он сел за переговорный стол — "ничего не взлетит". В результате, прогнозирует эксперт, месяц за месяцем союзники будут обсуждать гарантии безопасности для Украины и другие вопросы, но без прекращения огня все будет носить исключительно декларативный характер.

Между тем Financial Times сообщает, что страны, которые входят в так называемую "коалицию решительных", сейчас разделились на условные три лагеря относительно того, какие гарантии безопасности следует предоставить официальному Киеву. По словам информированных источников издания, первая группа, к которой, в частности принадлежит Великобритания, готова к развертыванию войск в Украине. Страны из второй группы, в которую входит Италия и Польша, решили этого не делать. Зато третья группа, а это подавляющее большинство стран — еще не определилась. Отмечается, что к таким государствам по состоянию на сейчас принадлежит и первая экономика Европы — Германия.