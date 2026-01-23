Немає тепла у Києві: корисні лайфхаки, як вижити без опалення і світла у столиці

Після російських обстрілів у січні 2026 року Київ опинився у критичній ситуації, коли тисячі будинків лишилися без опалення. Жителі міста мають використовувати будь-які доступні способи, аби зігрітися і пережити зиму.

Станом на ранок 23 січня у Києві без теплопостачання знаходилися 1940 багатоповерхових будинків. Існує ризик, що ситуація знову погіршиться після наступної атаки росіян, тому всім киянам варто бути готовими. Фокус підготував лайфхаки, як зігрітися без опалення та світла.

Як зігрітися вдома при відключенні опалення

Мешканці квартир у Києві поділилися лайфхаками з виживання без опалення. Дехто встановлює посеред кімнат туристичні намети, які допомагають швидше зігріти і зберегти тепло на ніч.

Деякі кияни для обігріву помешкання використовують пляшки з гарячою водою та газові плити, що не є безпечним. Полум'я може непомітно згаснути, і тоді квартира заповниться вибухонебезпечним газом. Крім того. під час горіння спалюється кисень, тому кімнату необхідно регулярно провітрювати, інакше можна задихнутися.

У Києві тривають проблеми з опаленням будинків після обстрілів Фото: Unplash

Експерт із безпеки та інструктор з виживання Ігор Молодан порадив триматися у найменшій кімнаті, щоб краще зберігати тепло, вікна завісити термоплівками, двері — ковдрами, стіни — килимами.

У коментарі Фокусу Ігор Молодан запевнив, що реально працюють на практиці такі способи зігрітися:

Спальний мішок;

Електричні жилетки та ковдри , що працюють від повербанків;

, що працюють від повербанків; Хімічні грілки або повербанки з функцією підігріву;

або повербанки з функцією підігріву; Шарове утеплення: термобілизна + фліс + верхній шар одягу навіть удома.

Основні правила безпеки:

не використовувати відкритий вогонь у замкнених приміщеннях без вентиляції;

у замкнених приміщеннях без вентиляції; ніколи не спати зі свічкою або пальником ;

; не використовувати генератори в приміщенні або на балконі;

в приміщенні або на балконі; не вживати алкоголь, адже він пришвидшує втрату тепла.

Відкритий вогонь дуже небезпечний через чадний газ, який є однією з найпоширеніших причин смертей під час блекаутів.

Мешканцям приватних будинків з пічним опаленням або квартир з камінами потрібно обов'язково перевірити димохід.

Є ще кілька альтернативних способів зігрітися за відсутності опалення вдома:

грілки для рук з акумуляторами;

газовий балон з пальником;

свічковий обігрівач;

біокамін.

Зарядні станції та обігрівачі для блекаута

Можна також використовувати малопотужні електричні обігрівачі, підключені до зарядних станцій. Потрібно обов'язково визначити потужність обігрівача і підібрати не менш потужну зарядну станцію. Потрібно враховувати, що деякі моделі мають кілька рівнів потужності.

Не менш важливою характеристикою для зарядної станції є її ємність — це кількість енергії, яку можна накопичити та використати. Щоб визначити час протягом якого пристрій може живити акумулятор, потрібно розділити ємність акумулятора (Вт-год) на потужність обігрівача (Вт).

Фокус писав про кращі зарядні станції для обігрівачів.

Зарядні станції дозволяють живити невеликі обігрівачі Фото: Jackery

Пережити похолодання має допомогти термокапсула з підручних матеріалів, яку у себе вдома зробив Юрій Колесник із Кривого Рогу. Вона нагрівається від тепла людського тіла і утримує його за принципом термоса завдяки стінам з повітряними прошарками.

Для її будівництва можна використовувати всі доступні матеріали: дошки, картон, ряднину і поліетилен. Головне правило: встановлювати біля міжкімнатної стіни і часто провітрювати.

Пункти обігріву

У КМДА жителям столиці радять дізнатися, де знаходяться пункти обігріву, щоб швидко знайти їх під час блекаута. У Києві за інформацією, розміщеною на офіційному порталі, діють 1259 пунктів незламності, 785 з них опалюються.

Пункти незламності у Києві дозволяють зігрітися Фото: ДСНС

17 січня у Києві дозволили виходити на вулицю у комендантську годину, аби дістатися пункту незламності чи додому. Завдяки цьому кияни, які мерзнуть вдома, можуть зігрітися і пережити ніч. Крім того, там можна зарядити павербанки або зарядні станції, щоб потім живити обігрівальні прилади у квартирі.

Прориви труб

У деяких будинках Києва зливають воду, що виступає теплоносієм. Це стандартний технічний захід, який сам по собі не означає тривале відключення опалення. Відповідні алгоритми діють в Україні майже 20 років і передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж.

Злив води з систем опалення — це погано для людей, бо квартири швидко охолоджуються. Повторний запуск може тривати довго та нерівномірно, оскільки треба не тільки наповнити труби водою, а ще й правильно випустити повітря та збалансувати тиск, особливо у старих будівлях.

Після відновлення циркуляції зростає ризик аварій — протікань, повітряних пробок і відмови арматури, що затягує строки повноцінного відновлення тепла. Однак без вчасного зливу води наслідки можуть бути ще гіршими.

Труби та батареї тріскаються за відсутності опалення у Києві Фото: Колаж

У деяких будинках Києва тріскаються труби на морозі, бо працівники комунальних служб не спустили воду. Через це опалення не зможуть дати без проведення ремонту. У деяких квартирах також тріскаються батареї через замерзання води.

Експерт Станіслав Ігнатьєв зазначив, що ремонт труб має фінансуватися з резервного фонду бюджету, якщо аварія сталася на ділянці до будинкового лічильника. В іншому випадку власникам доведеться ремонтувати труби або батареї за власні кошти.

Юрист Олег Рожков порадив викликати поліцію, фіксувати пошкодження та подавати скаргу до суду, щоб притягнути управителя будинку до відповідальності. Скаргу також можна подати і до Київської міської державної адміністрації чи на урядову гарячу лінію 15-45.

Директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко заявив, що станом на 22 січня система опалення у Києві повністю працює, але процес запуску у будинках ще триває. За його словами, до 23 січня тепло повинно повернутися в усі будинки.

