Нет тепла в Киеве: полезные лайфхаки, как выжить без отопления и света в столице

После российских обстрелов в январе 2026 года Киев оказался в критической ситуации, когда тысячи домов остались без отопления. Жители города должны использовать любые доступные способы, чтобы согреться и пережить зиму.

По состоянию на утро 23 января в Киеве без теплоснабжения находились 1940 многоэтажных домов. Существует риск, что ситуация снова ухудшится после следующей атаки россиян, поэтому всем киевлянам стоит быть готовыми. Фокус подготовил лайфхаки, как согреться без отопления и света.

Как согреться дома при отключении отопления

Жители квартир в Киеве поделились лайфхаками по выживанию без отопления. Некоторые устанавливают посреди комнат туристические палатки, которые помогают быстрее согреть и сохранить тепло на ночь.

Некоторые киевляне для обогрева помещения используют бутылки с горячей водой и газовые плиты, что не является безопасным. Пламя может незаметно погаснуть, и тогда квартира заполнится взрывоопасным газом. Кроме того. во время горения сжигается кислород, поэтому комнату необходимо регулярно проветривать, иначе можно задохнуться.

В Киеве продолжаются проблемы с отоплением домов после обстрелов Фото: Unplash

Эксперт по безопасности и инструктор по выживанию Игорь Молодан по советовал держаться в самой маленькой комнате, чтобы лучше сохранять тепло, окна завесить термопленками, двери — одеялами, стены — коврами.

В комментарии Фокусу Игорь Молодан заверил, что реально работают на практике такие способы согреться:

Спальный мешок;

Электрические жилетки и одеяла , работающие от повербанков;

, работающие от повербанков; Химические грелки или повербанки с функцией подогрева;

или повербанки с функцией подогрева; Слоевое утепление: термобелье + флис + верхний слой одежды даже дома.

Основные правила безопасности:

не использовать открытый огонь в замкнутых помещениях без вентиляции;

в замкнутых помещениях без вентиляции; никогда не спать со свечой или горелкой ;

; не использовать генераторы в помещении или на балконе;

в помещении или на балконе; не употреблять алкоголь, ведь он ускоряет потерю тепла.

Открытый огонь очень опасен из-за угарного газа, который является одной из самых распространенных причин смертей во время блэкаутов.

Жителям частных домов с печным отоплением или квартир с каминами нужно обязательно проверить дымоход.

Есть еще несколько альтернативных способов согреться при отсутствии отопления дома:

грелки для рук с аккумуляторами;

газовый баллон с горелкой;

свечной обогреватель;

биокамин.

Зарядные станции и обогреватели для блэкаута

Можно также использовать маломощные электрические обогреватели, подключенные к зарядным станциям. Нужно обязательно определить мощность обогревателя и подобрать не менее мощную зарядную станцию. Нужно учитывать, что некоторые модели имеют несколько уровней мощности.

Не менее важной характеристикой для зарядной станции является ее емкость — это количество энергии, которую можно накопить и использовать. Чтобы определить время в течение которого устройство может питать аккумулятор, нужно разделить емкость аккумулятора (Вт-ч) на мощность обогревателя (Вт).

Зарядные станции позволяют питать небольшие обогреватели Фото: Jackery

Пережить похолодание должна помочь термокапсула из подручных материалов, которую у себя дома сделал Юрий Колесник из Кривого Рога. Она нагревается от тепла человеческого тела и удерживает его по принципу термоса благодаря стенам с воздушными прослойками.

Для ее строительства можно использовать все доступные материалы: доски, картон, ряднину и полиэтилен. Главное правило: устанавливать возле межкомнатной стены и часто проветривать.

Пункты обогрева

В КГГА жителям столицы советуют узнать, где находятся пункты обогрева, чтобы быстро найти их во время блэкаута. В Киеве по информации, размещенной на официальном портале, действуют 1259 пунктов несокрушимости, 785 из них отапливаются.

Пункты несокрушимости в Киеве позволяют согреться Фото: ГСЧС

17 января в Киеве разрешили выходить на улицу в комендантский час, чтобы добраться до пункта несокрушимости или домой. Благодаря этому киевляне, которые мерзнут дома, могут согреться и пережить ночь. Кроме того, там можно зарядить павербанки или зарядные станции, чтобы потом питать обогревательные приборы в квартире.

Прорывы труб

В некоторых домах Киева сливают воду, выступающую теплоносителем. Это стандартная техническая мера, которая сама по себе не означает длительное отключение отопления. Соответствующие алгоритмы действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей.

Слив воды из систем отопления — это плохо для людей, потому что квартиры быстро охлаждаются. Повторный запуск может длиться долго и неравномерно, поскольку надо не только наполнить трубы водой, но и правильно выпустить воздух и сбалансировать давление, особенно в старых зданиях.

После восстановления циркуляции возрастает риск аварий — протечек, воздушных пробок и отказа арматуры, что затягивает сроки полноценного восстановления тепла. Однако без своевременного слива воды последствия могут быть еще хуже.

Трубы и батареи трескаются при отсутствии отопления в Киеве Фото: Коллаж

В некоторых домах Киева трескаются трубы на морозе, потому что работники коммунальных служб не спустили воду. Из-за этого отопление не смогут дать без проведения ремонта. В некоторых квартирах также трескаются батареи из-за замерзания воды.

Эксперт Станислав Игнатьев отметил, что ремонт труб должен финансироваться из резервного фонда бюджета, если авария произошла на участке до домового счетчика. В противном случае владельцам придется ремонтировать трубы или батареи за собственные средства.

Юрист Олег Рожков посоветовал вызывать полицию, фиксировать повреждения и подавать жалобу в суд, чтобы привлечь управляющего дома к ответственности. Жалобу можно подать и в Киевскую городскую государственную администрацию или на правительственную горячую линию 15-45.

Директор "Центра исследований энергетики" Александр Харченко заявил, что по состоянию на 22 января система отопления в Киеве полностью работает, но процесс запуска в домах еще продолжается. По его словам, до 23 января тепло должно вернуться во все дома.

