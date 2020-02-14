Назначения Ермака и Козака, "встреча" Зеленского и Патрушева, 15 лет YouTube. Неделя в Фокусе

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Отставка Богдана, давние связи Ермака и Козака, годовщина Минских соглашений

Прошедшая неделя ознаменовалась громкой отставкой главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Точнее, он был уволен главой государства Владимиром Зеленским. Теперь руководителем Банковой стал давний друг и помощник Зеленского Андрей Ермак.

Знакомство Зеленского с Ермаком состоялось еще в середине 2000-х годов. Как раз в то время студия "Квартал 95" начала выпуски своих шоу на телеканале "Интер". Позже деловые отношения плавно переросли в дружеские, о чем неоднократно заявлял сам Ермак, публично называя нынешнего главу государства "своим другом".

Назначение Ермака совпало с заявлением пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что замглавы АП РФ Дмитрий Козак официально будет курировать украинское направление.

"Я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", – сказал Песков.

По мнению политолога Владимира Фесенко, назначение Ермака и официальное признание Кремлем роли Козака в украинском направлении не совпадение. Более того, обоюдной задачей двух политиков станет выстраивание переговоров по Донбассу напрямую, по линии аппаратов президентов России и Украины.

Еще один давно тлеющий скандал с зимней поездкой Владимира Зеленского в Оман получил на этой неделе сногсшибательное развитие. В сюжете программы "Схемы" на телеканале "UA: Первый" журналисты сообщили о том, что в Омане президент Украины тайно провел встречу с секретарем совета безопасности России Николаем Патрушевым. В Офисе президента тут же опровергли это и сообщили, что будут подавать в суд на программу «Схемы». Тем временем история стала бурно обсуждаться в соцсетях, самые яркие посты собрал Фокус.

Пока на Банковой бушуют нешуточные страсти, экс-президент Петр Порошенко решил сесть за написание мемуаров. Так, он поделился воспоминаниями о событиях пятилетней давности – ночи 12 февраля 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения. Переговоры в Минске, признался Порошенко, были самой ужасной ночью в его жизни.

Он вспоминал, что представители российской и украинской сторон неоднократно повышали друг на друга голос. Экс-президент считает, что Украина тогда добилась своих целей: было достигнуто решение о прекращении огня без предварительных условий, что остановило наступление российских регулярных войск и предотвратило окружение украинских защитников.

Коронавирус: могут заразиться 2/3 жителей земли

Продолжает набирать обороты вспышка коронавируса, который уже получил официальное название – Covid-19. По состоянию на утро 14 февраля, количество заболевших достигло 64 437 человек (среди них – 1716 китайских медиков), умерли уже 1 383, вылечились – 6723. Зафиксирован уже третий летальный случай за пределами материкового Китая – в Японии скончалась пожилая женщина, которая никогда не выезжала за границу. Появились и первые заразившиеся украинцы – члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин в Японии.

В ВОЗ тем временем предупреждают, что сейчас мы видим лишь "вершину айсберга" и при неблагоприятном сценарии могут заразится две трети жителей Земли. Вакцину спешно разрабатывают, но этот процесс, с учетом необходимого предварительного тестирования, может занять до 18 месяцев.

Руководство Украины продолжает успокаивать, что наша страна готова дать отпор коронавирусу и пока пытается организовать эвакуацию украинцев из провинции Хубэй и города Ухань (эпицентр вспышки). Сначала ее назначили на 11 февраля, но в последний момент отменили. Теперь датой эвакуации называют 18 февраля. Ждущие эвакуации украинцы задержкой крайне возмущены и говорят, что правительство их просто обманывает.

Вода для Крыма и отношение к России

11 февраля Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на контроль Украины над границей на Донбассе и вывод из ОРДЛО российских военных. Такое мнение он озвучил, когда ведущий поинтересовался его позицией на случай, если Путин скажет, что пойдет на уступки по Донбассу в обмен на возобновление водоснабжения Крыма. «Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины», – сказал Арахамия. Это высказывание вызвало скандал и уверения, что никто не собирается отказываться от водной блокады. Как сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, Комитет Верховной Рады Украины по правам человека считает невозможной поставку воды в Крым до его деоккупации. Глава комитета Дмитрий Лубинец во время его выездного заседания в Херсонской области сказал, что любые спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в Крым являются неприемлемыми, циничными и аморальными.

После разгоревшегося скандала Давид Арахамия заявил, что его слова о возможном восстановлении поставок воды являются личной позицией, и принес извинения всем, кого покоробило это предложение. Он добавил, что на такой «якобы простой вопрос, как вода», нельзя ответить за 30 секунд ток-шоу. «Пусть это будет для меня наукой на будущее. Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной», – отметил Арахамия.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" инициировал переименование станции "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр". Инициатива связана с тем, что станция расположена непосредственно на исторической территории урочища "Бабий Яр" и ее переименование упростит навигацию в Киеве. В Киевской горадминистрации сообщили, что переименование будет зависеть от голосования киевлян и решения Киевсовета. В случае положительного решения комиссии по переименованию в течение двух месяцев на официальном сайте Киева будет проходить голосование, в котором смогут принять участие все жители Киева.

Сейчас к России положительно относятся 49% украинцев (отрицательно – 39%), к Украине положительно относятся 42% россиян (отрицательно – 47%). Такие данные приводятся в совместном исследовании российского «Левада-центра» и Киевского международного института социологии. В ходе предыдущего опроса, проведенного в сентябре 2019-го, о хорошем отношении к России говорили 54% украинцев (о плохом – 34%), о хорошем отношении к Украине – 56% россиян (о плохом – 31%).

Климатические катастрофы Европы, юбилей YouTube и тайны Марса

Известно, что глобальное потепление повлечет за собой наводнения в одних регионах мира, пожары и засухи – в других. Исследователи из Европейского агентства по окружающей среде решили наглядно продемонстрировать, чего ожидать жителям разных уголков Старого Света. Они нанесли климатические катастрофы, которые могут возникнуть в будущем, на карты.

На них можно увидеть, что север Европы будет переживать наводнения, жителям Франции, Испании и Португалии придется бороться с опустыниванием территорий, а южная Германия, Балканы и регионы Северного полярного круга столкнутся с повышенной угрозой пожаров.

При этом авторы карт отмечают: даже если человечеству удастся сдержать рост температуры на планете и ограничить вредные выбросы, тот СО2, что уже скопился в атмосфере, все равно будет влиять на климат. Так что, по их мнению, мировые правительства должны уделить внимание не только борьбе с глобальным потеплением, но и подготовке к его неминуемым последствиям.

А пока европейские ученые рисуют мрачное будущее, в офисе "Ютуба" отмечают юбилей. Крупнейшему видеохостингу исполнилось 15 лет. За это время он прошел длинный путь от сервиса видеознакомств до второго по популярности сайта во Всемирной сети. Какие события были самыми важными на этом пути и как изменился "Ютуб" за эти годы, можно узнать в следующем материале: https://focus.ua/technologies/450057-den_vliublennykh_v_youtube_kak_za_15_let_maloizvestnyi_videokhosting_zavoeval_ves_mir.

В нынешнем году состоится еще один значимый юбилей. 55 лет назад автоматическая межпланетная станция Mariner 4 благополучно долетела до Марса, сделала снимки и отправила их на Землю. Это был первый зонд, успешно добравшийся до Красной планеты и сделавший ее фотографии с близкой дистанции. После этого к Марсу отправлялось еще много исследовательских аппаратов. И хотя не все миссии были успешны, за полвека нам многое удалось узнать о соседнем мире. Как проходили исследования Красной планеты и что они нам открыли, читайте тут.