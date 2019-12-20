Трамп хочет немедленного начала процесса по импичменту в Сенате

По словам президента США, демократы не обеспечили ему должного процесса в Палате представителей – "ни юристов, ни свидетелей"

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США по импичменту.

Об этом Трамп написал в Twitter.

По его словам, демократы не обеспечили ему должного процесса в Палате представителей – "ни юристов, ни свидетелей".

"Теперь они хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!" – заявил Трамп.

Напомним, в среду, 18 декабря, Палата представителей США утвердила заключительное обвинение против президента Дональда Трампа в деле об импичменте.

Как ранее сообщал Фокус: