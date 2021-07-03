"Покупал недвижимость за церковные деньги": в Ватикане будут судить итальянского кардинала

По версии следствия, служитель церкви выводил средства из денег, которые жертвовали люди. За эти средства он купил квартиру за 200 млн долларов в Лондоне.

В Ватикане будут судить 10 человек, в том числе кардинала по обвинению в финансовых преступлениях, отмывании денег, мошенничестве, вымогательстве и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Среди обвиняемых есть кардинал Анджело Беччиу, которого уволил Папа Римский в 2020 году, двое итальянских брокера, глава отдела финансовой разведки Ватикана, а также четыре компании из США, Словении и Швейцарии.

Сообщается, что итальянский кардинал стал самым высокопоставленным церковным деятелем в Ватикане против которого выдвигались обвинения в финансовых махинациях. Утверждается, что расследование против Беччиу одобрил лично Папа Римский. Беччиу пошел в отставку в 2020 году, но сохранил церковный титул. Священнослужителя обвиняют в злоупотреблении служебным положением и растрате средств. По информации следствия, он приобрел недвижимость в Лондоне за 200 миллионов долларов на церковные деньги. Сделку он проводил через офшорные компании.

Анджело Беччиу занимался в церкви пожертвованиями людей.

Итальянке, которая работала на Анджело Беччиу, также выдвинули обвинения в растрате церковных средств.

Рассмотрение дела должно начаться 27 июля в Ватикане.

Напомним, в 2019 году Папа Франциск заявлял, что священники держали монахинь как секс-рабынь, а сексуальное насилие в церкви пока не удается одолеть. После этого Папа Римский отменил "папскую тайну" в случаях сексуального насилия.