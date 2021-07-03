"Купував нерухомість за церковні гроші": у Ватикані судитимуть італійського кардинала

За версією слідства, служитель церкви виводив кошти з грошей, які жертвували люди. За ці кошти він купив квартиру за 200 млн доларів в Лондоні.

У Ватикані судитимуть 10 осіб, в тому числі кардинала за звинуваченням у фінансових злочинах, відмиванні грошей, шахрайстві, вимаганні та зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє The Guardian.

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Серед обвинувачених є кардинал Анджело Беччіу, якого звільнив Папа Римський у 2020 році, двоє італійських брокера, глава відділу фінансової розвідки Ватикану, а також чотири компанії з США, Словенії та Швейцарії.

Повідомляється, що італійський кардинал став найбільш високопоставленим церковним діячем у Ватикані проти якого висувалися звинувачення у фінансових махінаціях. Стверджується, що розслідування проти Беччіу схвалив особисто Папа Римський. Беччіу пішов у відставку у 2020 році, але зберіг церковний титул. Священнослужителя звинувачують у зловживанні службовим становищем і розтраті коштів. За інформацією слідства, він придбав нерухомість в Лондоні за 200 мільйонів доларів на церковні гроші. Операцію він проводив через офшорні компанії.

Анджело Беччіу займався в церкві пожертвами людей.

Італійці, яка працювала на Анджело Беччіу, також висунули звинувачення в розтраті церковних коштів.

Розгляд справи має розпочатися 27 липня в Ватикані.

Нагадаємо, у 2019 році Папа Франциск заявляв, що з священнікі тримали черниць як секс-рабинь, а сексуальне насильство в церкви поки не вдається здолати. Після цього Папа Римський скасував "папську таємницю" у випадках сексуального насильства.