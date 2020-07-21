В центре Луцка захватили автобус с заложниками, слышны выстрелы (обновляется)

В центре Луцка на Театральной площади неизвестный мужчина захватил автобус с заложниками.

Об этом сообщает полиция Волынской области.

"В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", – сказали правоохранители.

Территорию Театральной площади окружили спецназовцы. По непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками, сообщает Перший.

В автобусе одно из окон разбито. Иногда слышны звуки выстрелов.

12:20 Президент Зеленский заявил, что контролирует ситуацию в Луцке. Арсен Аваков уже вылетел в Луцк для координации действий правоохранителей.

12:17 Стало известно, что связь с водителем автобуса пропала еще в 9 утра.

11:51 Одному из заложников удалось связаться с женой. Звонок был коротким. "Он мне позвонил, сказал, что нас захватили, вызывайте полицию", - сообщила жена заложника. Также она отметила, что пыталась дозвониться до мужа, но он попросил больше не звонить.

11:44 Террорист, захвативший автобус в Луцке, опубликовал обращение в соцсетях. Незадолго до захвата мужчина выложил видео в Youtube и написал свои требования в Twitter.

В отделе коммуникации полиции Волынской области на странице уточнил, что количество задолжников – около 20 человек.

Как рассказал начальник областного управления полиции Юрий Крошко, к операции привлекли антитеррористический центр Службы безопасности, пишет "Громадське".

По его словам, в автобусе забаррикадировался мужчина, который уже совершил несколько выстрелов. При себе он имеет оружие и взрывчатку. Количество заложников устанавливается.

"Известно, что человек выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры. С захватчиками связываются по телефону. Как установили в полиции на своей странице в соцсетях человек постоянно пишет дословно: "Недовольство системой в Украине", – добавляет издание.

Видеообращение предполагаемого террориста, которое появилось в Youtube за несколько часов до захвата.