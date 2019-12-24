"Что скрывает Трамп?". Республиканцы запустили неожиданную рекламу импичмента

В США республиканская группа запускает рекламную кампанию в целевых штатах, в которой будет требовать показаний от официальных лиц Белого дома в суде по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

Анти-трамповская группа республиканцев в Сенате будет требовать показаний от высокопоставленных чиновников. Рекламная кампания получила название "Республиканцы за верховенство закона" и включает в себя 11 новых рекламных щитов и 5 видеообъявлений, в том числе одна национальная реклама, которая будет транслироваться на "Fox & Friends" и "Lou Dobbs Tonight".

Авторы рекламы требуют, чтобы личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни, госсекретарь США Майк Помпео и экс-советник по назцбезопасности Джон Болтон были допущены к даче показаний перед Сенатом.

"Эти свидетели должны давать показания. Позвоните своим сенаторам сейчас", – говорится в национальной рекламе.

Цифровые рекламные щиты содержат надпись: "Что скрывает Трамп?". Также они призывают американцев требовать от своих сенаторов, чтобы вышеупомянутые чиновники дали показания в Сенате.

Представитель республиканцев в вопросах верховенства закона Крис Труакс заявил, что Сенату необходимо провести "справедливый суд", который должен включать в себя показания вышеперечисленных свидетелей.

"Надлежащие судебные процессы редко бывают удобными для обвиняемых, но это не является причиной, чтобы их не проводить, даже если обвиняемый – президент Трамп", – заявил Труакс.

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