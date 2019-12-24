"Что скрывает Трамп?". Республиканцы запустили неожиданную рекламу импичмента
В США республиканская группа запускает рекламную кампанию в целевых штатах, в которой будет требовать показаний от официальных лиц Белого дома в суде по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.
Анти-трамповская группа республиканцев в Сенате будет требовать показаний от высокопоставленных чиновников. Рекламная кампания получила название "Республиканцы за верховенство закона" и включает в себя 11 новых рекламных щитов и 5 видеообъявлений, в том числе одна национальная реклама, которая будет транслироваться на "Fox & Friends" и "Lou Dobbs Tonight".
Авторы рекламы требуют, чтобы личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни, госсекретарь США Майк Помпео и экс-советник по назцбезопасности Джон Болтон были допущены к даче показаний перед Сенатом.
"Эти свидетели должны давать показания. Позвоните своим сенаторам сейчас", – говорится в национальной рекламе.
Цифровые рекламные щиты содержат надпись: "Что скрывает Трамп?". Также они призывают американцев требовать от своих сенаторов, чтобы вышеупомянутые чиновники дали показания в Сенате.
Представитель республиканцев в вопросах верховенства закона Крис Труакс заявил, что Сенату необходимо провести "справедливый суд", который должен включать в себя показания вышеперечисленных свидетелей.
"Надлежащие судебные процессы редко бывают удобными для обвиняемых, но это не является причиной, чтобы их не проводить, даже если обвиняемый – президент Трамп", – заявил Труакс.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
- Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
- 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате.