Демократы требуют показаний от Болтона, после публикации выдержки из его книги
В США демократы возобновили свои требования, чтобы заслушать в Сенате показания экс-советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в суде по импичменту. Об этом сообщает ВВС.
Подобные требования возобновились после того, как был опубликован отрезок из еще невыпущенной книги Болтона, в которой экс-советник подтвердил, что Трамп хотел заморозить помощь Украины, если страна не начнет расследование против Джо Байдена.
Таким образом, показания Болтона смогут существенно подорвать защиту Трампа. Суд по импичменту возобновится в Сенате в понедельник, 27 января.
На прошлой неделе Трамп заявлял журналистам, что не желает, чтобы Болтон давал показания в Сенате. Президент, в который раз подчеркнул, что считает судебный процесс "охотой на ведьм".
Впервые выдержки из книги Болтона опубликовало издание New York Times. В них говорится о том, что Трамп сказал в августе тогдашнему помощнику, что собирается заморозить 391 млн долларов помощи Украине до тех пор, пока украинские чиновники не помогут с расследованием против Байдена.
"Болтон прямо противоречит основе защиты президента. Чтобы суд бы справедливым, сенаторы должны настоять на том, чтобы вызвать Болтона в качестве свидетеля, он должен предоставить свои записи и другие документы", – написал председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф в Twitter.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что теперь отказ республиканцев вызвать Болтона и других свидетелей становится "еще более неоправданным".
Адвокаты Болтона и Белый дом пока никак не прокомментировали появившуюся информацию.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
- Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
- 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.
- Администрация президента США заморозила военную помощь Украины почти сразу после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля.
- Решение администрации президента США Дональда Трампа заморозить Украине военную помощь в июле 2019 года было незаконным. Прекращение предоставления помощи не позволял американский закон о контроле над бюджетными расходами, об этом говорится в новом отчете Счетной палаты США.