Гибриды и электрокары — в тренде: в Китае назвали лучшие авто года (фото)

В Китае определили лучшие авто 2024 года. Среди победителей преобладают электрифицированные модели как местных, так и мировых производителей.

Объявлены победители конкурса Car of the Year 2024 in China ("Авто 2024 года в Китае"). Подавляющее большинство номинантов — электромобили и гибриды. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Toyota Land Cruiser Prado стал лучшим внедорожником года Фото: Toyota

Лучшее китайское авто года — кроссовер Exeed Exlantix ET от Chery. Его выбрали из 31 претендента.

Примечательно, что награду получила 485-сильная электрифицированная версия Exeed Exlantix ET с бензиновым генератором. Она способна проехать 240 км на электротяге, а ее общий запас хода достигает 1500 км. В 2025 году начнется ее экспорт в другие страны.

Электрокроссовер Hongqi EHS7 признали самым безопасным авто Фото: largus.fr

Кроме того, названы лучшие китайские авто года в различных категориях:

лучший седан — Toyota Camry, Volkswagen Passat Pro;

лучший кроссовер — Hyundai Santa Fe, Great Wall Wey 07;

лучший минивэн — Roewe iMax 8 DMH;

лучший внедорожник — Toyota Land Cruiser Prado;

лучшее тематическое авто — Huawei Aito M9, Volkswagen Magotan;

самое безопасное авто — Hongqi EHS7;

лучший дизайн — Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armour, Chery iCar V23;

лучшая силовая установка — Chery Fulwin T9;

самый низкий уровень CO2 — Geely Galaxy EX5;

самое комфортное авто — Nissan Pathfinder, Changan Deepal G318;

лучшая управляемость — Honda Integra, Audi A3;

лучшая система автономного движения — Li Auto L6;

лучшие подключенные сервисы — Xiaomi SU7;

самое здоровое авто — Voyah Courage.

