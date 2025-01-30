Гибриды и электрокары — в тренде: в Китае назвали лучшие авто года (фото)
В Китае определили лучшие авто 2024 года. Среди победителей преобладают электрифицированные модели как местных, так и мировых производителей.
Объявлены победители конкурса Car of the Year 2024 in China ("Авто 2024 года в Китае"). Подавляющее большинство номинантов — электромобили и гибриды. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Лучшее китайское авто года — кроссовер Exeed Exlantix ET от Chery. Его выбрали из 31 претендента.Важно
Примечательно, что награду получила 485-сильная электрифицированная версия Exeed Exlantix ET с бензиновым генератором. Она способна проехать 240 км на электротяге, а ее общий запас хода достигает 1500 км. В 2025 году начнется ее экспорт в другие страны.
Кроме того, названы лучшие китайские авто года в различных категориях:
- лучший седан — Toyota Camry, Volkswagen Passat Pro;
- лучший кроссовер — Hyundai Santa Fe, Great Wall Wey 07;
- лучший минивэн — Roewe iMax 8 DMH;
- лучший внедорожник — Toyota Land Cruiser Prado;
- лучшее тематическое авто — Huawei Aito M9, Volkswagen Magotan;
- самое безопасное авто — Hongqi EHS7;
- лучший дизайн — Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armour, Chery iCar V23;
- лучшая силовая установка — Chery Fulwin T9;
- самый низкий уровень CO2 — Geely Galaxy EX5;
- самое комфортное авто — Nissan Pathfinder, Changan Deepal G318;
- лучшая управляемость — Honda Integra, Audi A3;
- лучшая система автономного движения — Li Auto L6;
- лучшие подключенные сервисы — Xiaomi SU7;
- самое здоровое авто — Voyah Courage.
Ранее лучшие авто года назвали в Европе. Победителем стал недорогой электрокар Renault.
Также Фокус писал о лучших автомобилях года в Северной Америке.