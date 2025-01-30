Гібриди та електрокари – в тренді: у Китаї назвали кращі авто року (фото)
У Китаї визначили кращі авто 2024 року. Серед переможців переважають електрифіковані моделі як місцевих, так і світових виробників.
Оголошено переможців конкурсу Car of the Year 2024 in China ("Авто 2024 року в Китаї"). Переважна більшість номінантів – електромобілі та гібриди. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Краще китайське авто року – кросовер Exeed Exlantix ET від Chery. Його обрали з 31 претендентів.Важливо
Примітно, що нагороду отримала 485-сильна електрифікована версія Exeed Exlantix ET з бензиновим генератором. Вона здатна проїхати 240 км на електротязі, а її загальний запас ходу сягає 1500 км. У 2025 році почнеться її експорт в інші країни.
Крім того, названі кращі китайські авто року в різних категоріях:
- кращий седан – Toyota Camry, Volkswagen Passat Pro;
- кращий кросовер – Hyundai Santa Fe, Great Wall Wey 07;
- кращий мінівен – Roewe iMax 8 DMH;
- кращий позашляховик – Toyota Land Cruiser Prado;
- краще тематичне авто – Huawei Aito M9, Volkswagen Magotan;
- найбезпечніше авто – Hongqi EHS7;
- кращий дизайн – Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armour, Chery iCar V23;
- краща силова установка – Chery Fulwin T9;
- найнижчий рівень CO2 – Geely Galaxy EX5;
- найкомфортніше авто – Nissan Pathfinder, Changan Deepal G318;
- найкраща керованість – Honda Integra, Audi A3;
- найкраща система автономного руху – Li Auto L6;
- найкращі підключені сервіси – Xiaomi SU7;
- найздоровіше авто – Voyah Courage.
Раніше кращі авто року назвали в Європі. Переможцем став недорогий електрокар Renault.
Також Фокус писав про найкращі автомобілі року в Північній Америці.