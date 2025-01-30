Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Гібриди та електрокари – в тренді: у Китаї назвали кращі авто року (фото)

Exeed Exlantix ET, авто року, кращі китайські авто, китайські авто
Фото: Chery | Exeed Exlantix ET став кращим авто року в Китаї

У Китаї визначили кращі авто 2024 року. Серед переможців переважають електрифіковані моделі як місцевих, так і світових виробників.

Related video

Оголошено переможців конкурсу Car of the Year 2024 in China ("Авто 2024 року в Китаї"). Переважна більшість номінантів – електромобілі та гібриди. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

новий Toyota Land Cruiser Prado, авто року, кращі китайські авто, китайські авто Fullscreen
Toyota Land Cruiser Prado став кращим позашляховиком року
Фото: Toyota

Краще китайське авто року – кросовер Exeed Exlantix ET від Chery. Його обрали з 31 претендентів.

Важливо
Зручні та просторі: названо кращі нові автомобілі для високих людей (фото)
Зручні та просторі: названо кращі нові автомобілі для високих людей (фото)

Примітно, що нагороду отримала 485-сильна електрифікована версія Exeed Exlantix ET з бензиновим генератором. Вона здатна проїхати 240 км на електротязі, а її загальний запас ходу сягає 1500 км. У 2025 році почнеться її експорт в інші країни.

Hongqi EHS7, авто року, кращі китайські авто, китайські авто Fullscreen
Електрокросовер Hongqi EHS7 визнали найбезпечнішим авто
Фото: largus.fr

Крім того, названі кращі китайські авто року в різних категоріях:

  • кращий седан – Toyota Camry, Volkswagen Passat Pro;
  • кращий кросовер – Hyundai Santa Fe, Great Wall Wey 07;
  • кращий мінівен – Roewe iMax 8 DMH;
  • кращий позашляховик – Toyota Land Cruiser Prado;
  • краще тематичне авто – Huawei Aito M9, Volkswagen Magotan;
  • найбезпечніше авто – Hongqi EHS7;
  • кращий дизайн – Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armour, Chery iCar V23;
  • краща силова установка – Chery Fulwin T9;
  • найнижчий рівень CO2 – Geely Galaxy EX5;
  • найкомфортніше авто – Nissan Pathfinder, Changan Deepal G318;
  • найкраща керованість – Honda Integra, Audi A3;
  • найкраща система автономного руху – Li Auto L6;
  • найкращі підключені сервіси – Xiaomi SU7;
  • найздоровіше авто – Voyah Courage.

Раніше кращі авто року назвали в Європі. Переможцем став недорогий електрокар Renault.

Також Фокус писав про найкращі автомобілі року в Північній Америці.