Сделал все, чтобы иметь хорошие отношения с США, – Зеленский

Президент заявил, что поступает так, чтобы Украина "не была втянута в политическую ситуацию в Соединенных Штатах"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделал все возможное, чтобы построить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он рассказал в интервью Times of Israel.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров – США", – сказал президент.

Он добавил, что в данной ситуации он поступает так, чтобы Украина "не была втянута в политическую ситуацию в Соединенных Штатах".

"Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они втягивали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", – сообщил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.

Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.

Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.

Администрация президента США заморозила военную помощь Украины почти сразу после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля.