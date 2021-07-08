Медведчук: "Представление прокуратуры о продлении меры пресечения - незаконно"

Представление прокуратуры о продлении меры пресечения незаконно. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук перед Печерским райсудом Киева в четверг, 8 июля.

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"Вы знаете, в настоящем судебном заседании рассматривается вопрос о продолжении меры пресечения, а не об изменении меры пресечения, поэтому сегодня таких ходатайств заявляться не будет, так как рассматривается то представление, которое подано органами прокуратуры, необоснованно, незаконно, и поэтому в ожидании справедливого решения суда мы и защита будет делать все для того, чтобы доказать эту незаконность. А поруки и все остальное – это не предмет сегодняшнего судебного разбирательства", — подчеркнул Медведчук.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин написал в своем телеграмм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Ранее сторона Медведчука заявила, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей".

То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон, заявляют у Медведчука.