От сенсации до "зрады": чем и почему может завершиться встреча Зеленского с Трампом

Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским, призвал его пойти на сделку с Россией, чтобы "немедленно" завершить войну. С какой целью глава Белого дома дистанционно апеллирует к жертве агрессии, а не к агрессору, который собственно эту войну развязал, выяснял Фокус.

В понедельник, 18 августа Дональд Трамп призвал Киев пойти на сделку с Москвой, чтобы завершить войну.

"Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет, или может продолжать воевать. Никакого возвращения Обамы, который отдал Крым (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", — написал хозяин Овального кабинета в соцсети Truth Social.

Кроме этого, Трамп анонсировал "большую встречу" в Белом доме с европейскими лидерами: "Еще никогда еще столько европейских лидеров не собиралось одновременно. Для меня большая честь принимать их!".

По данным немецкого издания Bild, Дональд Трамп в вечере 18 августа по Киеву сперва проведет личную встречу только с Владимиром Зеленским, а затем к ним присоединятся европейские лидеры. Планируется рабочий обед и многочасовая дискуссия в расширенном кругу.

Ожидается, что во встрече примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава итальянского правительства Джорджа Мелони и генсек НАТО Марк Рютте.

Ключевым и единственным поводом встречи является возможное заключение мирного соглашения с РФ после недавнего саммита Трампа и Путина на Аляске.

Сразу по прибытию в США президент Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение и подчеркнул, что цель Украины и партнеров — "быстро и надежно" завершить войну. Кроме этого, он напомнил о сногсшибательных ошибках прошлых лет.

"Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало", — подчеркнул глава государства, добавив, что не надо было отдавать АРК тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу и Харьков.

Что может стать катализатором срыва переговоров в Белом доме

Комментируя Фокусу свежее заявление Трампа о том, что именно Зеленский может "немедленно" остановить войну, политолог Олег Лесной отметил следующее: "После достаточно неуспешных переговоров с Путиным у Трампа есть иллюзия, что он может самоутвердиться за счет Украины, но я думаю, что это у него не получится. Не получится, прежде всего, потому, что Зеленский имеет, во-первых, поддержку украинцев, во-вторых, европейцев, в-третьих — большой опыт непосредственного общения с Трампом. Собственно, поэтому президент США превентивно применяет дистанционное давление для того, чтобы Зеленский был менее уверен в себе перед диалогом с ним. Это, так сказать, спецэффекты Трампа, который продолжает жить в парадигме ток-шоу, выстраивая общение с лидерами (за исключением Путина) именно в контексте телевизионного шоу. Для меня эти категоричные и бестактные заявления Трампа являются иллюстрацией того, что международное право для него — это просто набор ничего не значащих букв".

То, что президент Зеленский может здесь и сейчас, по мнению главы Белого дома, закончить войну, согласившись с тем, что Киев не идет в НАТО и признает Крым российским, является "полным бредом или же — влажными мечтами Трампа", констатирует Олег Лесной и добавляет: "Даже после такого безумного во всех смыслах сценарного развития событий, война не то, что не прекратится, но и перерастет в еще большую. То есть, если сейчас, как считает Трамп, продолжается локальная война, и если такая уступка по АРК и НАТО, не дай Бог, будет (хотя ее точно не будет), то тогда в перспективе — это Третья мировая полномасштабная, которая точно зацепит Соединенные Штаты".

Очерчивая оптимистический и пессимистический сценарии встречи Трампа и Зеленского в Белом доме, эксперт подчеркнул: "Вариант скорее со знаком плюс можно свести к формуле: договорятся договариваться договариваться. Если говорить шире, то очевидно, что будет элемент давления и попытка переломить Зеленского, но он не сломается. После этого стороны выйдут на трек общения в формате Зеленский + европейские партнеры Украины и там уже у Трампа никаких шансов нет, если он, конечно, не начнет "быковать" и не сбежит куда-то или не выгонит всех. Пессимистический сценарий можно свести к попыткам Трампа продавить какие-то требования Путина, но я не вижу даже признаков сомнений в позиции Зеленского. Принуждение нас к каким-то территориальным уступкам — это самый катастрофический сценарий, который, между тем станет не украинской катастрофой, а сначала общеевропейской, а затем — общемировой. Поэтому на этот вариант я даю очень-очень мало шансов".

Важно

Политолог не исключает, что в случае провальных переговоров в Белом доме Вашингтон прекратит обмен разведданными с Украиной, а вот в том, что президент США запретит европейцам покупать оружие для Киева эксперт сомневается, "потому что выборы впереди, а республиканское ВПК-лобби очень мощное".

"Запретить американцам зарабатывать? Ну, пусть Трамп только попробует — тогда у него будут весьма интересные результаты на промежуточных выборах в Конгресс", — заключает Олег Лесной.

Положительные и отрицательные сценарии завершения переговоров в Вашингтоне

В то же время политолог, кандидат политических наук Алексей Буряченко в разговоре с Фокусом акцентирует: "Трамп, будучи бизнесменом, перекладывает подходы большого бизнеса на большую политику, но это далеко не всегда работает. Тот факт, что после саммита на Аляске не было обнародовано никаких результатов, свидетельствует о том, что предохранители Украины и Европы сработали. Впрочем, сработали они только в публичном поле. Зато в непубличной плоскости Путин донес свои нарративы до Трампа и американская сторона устами самого президента США, его спецпредставителя Виткоффа и других этими нарративами сейчас апеллируют, заявляя о необходимости отдачи Украиной Крыма де-юре и отказа от евроатлантического курса. Это — по меньшей мере некорректно, потому что эти вопросы закреплены в Украине на самом высоком — конституционном уровне. К тому же, я очень сомневаюсь, что россияне удовлетворятся только Крымом и НАТО, как говорит Трамп. В общем, не исключаю, что Уиткофф опять что-то некорректно донес до Трампа, а тот, не разбираясь от "А" до "Я", просто это протранслировал".

По мнению эксперта, дальнейшая траектория мирно-дипломатического трека будет зависеть от встречи по линии Зеленский-Трамп- евролидеры.

"Если говорить об оптимистическом результате этой встречи, то это стало бы ощутимое сближение Украины с Европейским Союзом — вплоть до полноценного членства. Ну, а зачем тогда прилетает такая большая европейская делегация? Мы понимаем, что прежде всего речь идет об отстаивании собственных безопасностных приоритетов европейцев, но для того, чтобы это сделать, нужно сначала отстоять без пековые приоритеты Украины в общем контуре. И вот здесь действительно Трамп может настаивать в беседе с европейцами, чтобы одной из тех самых гарантий безопасности Киеву, о которых говорится несколько дней подряд, стало ускоренное принятие Украины в Евросоюз для ее мотивирования к переговорному процессу по установлению мира. Это была бы приятная сенсация", — подчеркивает политолог.

Выразив надежду на то, что президенту Зеленскому и евролидерам удастся объяснить Трампу, что далеко не все сказанное Путиным, приведет к устойчивому миру, эксперт подчеркнул: "Некоторые вещи могут наоборот ухудшить ситуацию в контексте общеевропейской безопасности и это нужно донести до президента США".

В качестве негативного переговорного итога в Белом доме Алексей Буряченко считает повторение скандальной истории общения Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. В таком случае, отмечает эксперт, Трамп, не желая слышать аргументы Киева и его европейских партнеров, будет по сути один транслировать позицию Кремля, что в широком смысле в дальнейшем значительно поляризует евро позиции. Между тем, наиболее реалистичным сценарием Алексей Буряченко считает "средний вариант", при котором стороны просто договорятся продолжать договариваться.