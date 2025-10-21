Будапешт без ареста: почему Путину выгодно показать миру встречу с Трампом в венгерской столице

Представитель Кремля Песков заявляет, что решение провести встречу лидеров США и РФ в течение ближайших двух недель в Будапеште было обоюдным. Действительно ли это так, и почему для Украины соответствующая локационная точка несет собой ряд очевидных и завуалированных рисков, выяснял Фокус.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт по-хамски ответила журналисту, который поинтересовался, почему новую встречу лидеров США и РФ решили провести именно в венгерской столице. В частности, на вопрос, кто выбрал местом встречи Будапешт, Левитт отреагировала словами: "Твоя мама выбрала".

Напомним, на днях глава Белого дома заявил, что встретится с Путиным в Будапеште в течение ближайших двух недель. Предшествовать этой встрече будут переговоры американских и российских чиновников — госсекретаря США Марко Рубио и главы росМВД Лаврова.

О том, что встреча в Будапеште усилит позиции Кремля, сообщает Bloomberg, добавляя, что эти переговоры дадут государству-агрессору время для передышки и ослабят западную поддержку Украины.

Відео дня

Почему место встречи Трампа и Путина является "кошмаром" для Европы

Сам лишь факт того, что местом потенциальной встречи выбран Будапешт, австрийский политолог и эксперт в области Восточной Европы и России, профессор Университета Инсбрука Герхард Манготт считает "плохим знаком для Киева и пощечиной для Евросоюза".

"Евросоюз выступает за всесторонние поставки оружия Украине, чтобы она, возможно, даже выиграла эту войну или обеспечила себе более сильные переговорные позиции. И в это самое время Трамп озвучивает решение встретиться с главой Кремля в столице страны, которая демонстрирует самое позитивное среди членов ЕС отношение к Путину и его войне. Это будет саммит двух великих держав. То есть, все как в старые плохие времена, великие державы пытаются сами урегулировать вопрос При этом в Будапеште вероятно не будет Украины, с которой Россия отказывается вести переговоры на уровне президентов", — отмечает известный профессор.

Важно

Встреча Трампа и Путина под вопросом: переговоры Рубио и Лаврова отложены, — CNN

Между тем венгерские власти отчитываются об абсолютной готовности встретить Путина, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда (МУС).

"Место встречи Трампа и Путина было выбрано тщательно, поскольку это может принести пользу России, углубив разногласия в ЕС в отношении Кремля. Это также может оказать большую услугу Орбану, которого в следующем году ждут выборы в его стране", — отметил в комментарии ЕІ Pais неназванный европейский дипломат. "И хотя в своих публичных выступлениях лидеры ЕС заявляют, мол, эта встреча будет полезной, если поможет положить конец российскому вторжению, однако в частных беседах несколько источников заявили о политическом кошмаре для ЕС", — резюмирует ведущее испанское издание.

Действительно ли именно Будапешт является важным местом для встречи Трампа и Путина

На самом деле, выбрав в качестве локации для своей встречи Будапешт, и Трамп, и Путин наглядно демонстрируют, что давят на Европу с обеих сторон, убежден политолог Виктор Небоженко.

Превентивно высказав этот тезис в разговоре с Фокусом, эксперт добавил: "Знаменитое выступление вице-президента США Вэнса в Мюнхене и многие другие сигналы из-за океана свидетельствуют о том, что либеральная Европа ужасно не нравится Трампу, который стремится к постепенному развалу ЕС и НАТО. Публично Трамп об этом не говорит, но эта его позиция очень и очень совпадает с интересами Кремля. Здесь нет никаких подводных течений, что, мол, Трамп является агентом Кремля и тому подобное. Просто Европа мешает Трампу, вот и все. Лично я убежден в том, что Трамп заинтересован в слабой Европе и сильной России, которой будет принадлежать все вплоть до Варшавы. Вот именно поэтому выбрали Будапешт. Это сильно, ярко и нагло".

Кроме того, по мнению политолога, в ситуации с Будапештом далеко не последнюю роль играет персональный фактор: "В Венгрии уже более полутора десятков лет в диктаторском стиле правит Орбан — близкий и к Путину, и к Трампу человек. Поэтому, Будапешт опять-таки выбран не случайно, а для того, чтобы показать Европе, что именно РФ и Соединенные Штаты решают ее судьбу. А теперь самое таинственное. Дело в том, что Трамп и Путин одинаково подозревают, что за упорством президента Зеленского скрываются европейские интриги — то есть, что именно Европа не дает ему возможности пойти на сделку с Россией на условиях Москвы. Впрочем, в течение последних четырех лет Европа поддерживает Зеленского и превратилась в мощный экономический и военный тыл Украины. Именно там многое производят и именно там находится наша техника и т.д.".

Отрезать проукраинскую Европу, констатирует Виктор Небоженко, важно как для главы Белого дома, так и для хозяина Кремля. "У каждого из них свои интересы, но они в данном случае совпадают. Сейчас им удалось показать Европе показать, что она бессильна сделать что-то против геополитических планов Вашингтона и Москвы. Другой вопрос, состоится ли в конце концов вообще встреча Трампа и Путина в Будапеште, потому что самолету или автобусу Путина нужно лететь/ехать через опасную территорию. Поэтому эта "стрелка" в Будапеште является достаточно рискованной для Путина. Ну, а Трамп спокойненько приедет к другу Орбану и привезет с собой ту знаменитую красную дорожку с саммита на Аляске, стремясь во что бы то ни стало восстановить отношения с путинской Россией", — отмечает эксперт.

Важно

Путина в Будапеште могут убить: бывший российский шпион Безруков заявил о "британском заговоре"

В общем, саммит по линии Трамп-Путин в Будапеште аналитик рассматривает под призмой отношений США и РФ с Китаем: "После встречи с Трампом на Аляске Путин двести раз унизительно пересказывал Си Цзиньпину о чем говорил с президентом США. Сейчас будет то же самое. Если действительно состоится встреча Трампа и Путина в Будапеште, то Путина будет ожидать очень неприятный допрос в Пекине. В то же время Трамп отчаянно пытается продать Путину восточную Украину, пытаясь доказать, что Си имеет власть буквально последние месяцы. Но Китай — это не только Си Цзиньпин, а вечный геополитический игрок, поэтому дело не в том, кто возглавляет КНР, а в китайских интересах, которые очень плотно накрывают Россию и очень сильно противоречат Соединенным Штатам".

По прогнозу политолога, под видом украинских проблем, на самом деле в Будапеште будет осуществлена очередная попытка Трампа оторвать Кремль от Пекина, которая, скорее всего, окажется тщетной.

Какие три риска несет для Украины встреча Трампа и Путина в Будапеште

Будапешт, отмечает в разговоре с Фокусом политолог Владимир Фесенко, одинаково устраивает в качестве площадки для встречи и Трампа, и Путина. "Для американского президента эта локация комфортна, прежде всего, потому что Орбан — гостеприимный хозяин и его друг, который давно предлагал свою столицу для такой встречи. И вот Трамп воспользовался случаем. Ну, а с Путиным у Орбана тоже почти дружеские отношения, поэтому для него это вполне приемлемый вариант, в том числе с точки зрения безопасности. Есть проблема, которая сейчас активно обсуждается, относительно того, как Путину попасть в венгерскую столицу. Я абсолютно не верю в сценарии, о том, что Трамп, мол, заставит Украину пропустить Путина через нашу территорию. Считаю, что это абсолютный бред. Зато обсуждается маршрут "по городам" через Турцию и Балканы. Скорее всего, так оно и будет", — подчеркивает политолог.

Наряду с тем будапештская локация, считает Владимир Фесенко, несет для Украины по меньшей мере три риска. Первый риск заключается в том, что Путин может предложить какой-то новый, коварный псевдо мирный план, который будет выглядеть как компромисс для Трампа в обмен на прекращение огня со стороны РФ.

Второй риск — вероятные уступки со стороны президента Трампа. "К большому сожалению, Трамп постоянно колеблется. Хорошо, что сейчас он снова держится позиции о прекращении войны по линии фронта, однако пока нет никаких гарантий, что так будет и в Будапеште и после Будапешта", — говорит политолог.

Наконец, третий вызов для Киева, связанный со встречей лидеров США и РФ в столице Венгрии, по мнению политолога, скрывается в фигуре тамошнего премьера. Орбан, отмечает эксперт, который "мягко говоря, нехорошо относится к Украине и украинцам", может правдами-неправдами настраивать Трампа против нашего с вами государства. Кроме того, резюмирует эксперт, глава венгерского правительства, к которому у президента США есть доверие, может склонять Дональда Трампа к тому, чтобы тот согласился на предложения РФ о прекращении войны.

Важно

"Венгрия везде блокирует Украину": Зеленский объяснил, почему мирные переговоры в Будапеште плохая идея

Учитывая текущие обстоятельства, Украина и ее европейские партнеры, прогнозирует Владимир Фесенко, будут делать все возможное для того, чтобы хотя бы частично нейтрализовать вышеописанные риски. Также политолог не исключает, что до или сразу после Будапешта Киев в тесном сотрудничестве с ведущими европейскими странами может предложить Дональду Трампу провести отдельную встречу, например в Вене — "рядом со столицей Венгрии, где тоже есть королевский дворец, пребывание в котором непременно поднимет Трампу настроение". Встреча в указанном формате, считает эксперт, крайне важна в контексте определения общего алгоритма мирного процесса. Так или иначе, подытоживает Владимир Фесенко, и до, и после будапештской встречи лидеров США и России, мы будем наблюдать достаточно высокую переговорную активность.

Между тем Владимир Зеленский весьма скептически высказался о целесообразности и финальной результативности встречи Трампа и Путина в Будапеште, отметив, что венгерский формат априори не может быть объективным, поскольку постоянно продвигает исключительно пророссийскую повестку дня. В данном контексте глава государства напомнил, что существовали и другие, более приемлемые локации для мирных переговоров, среди которых Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар и Турция.