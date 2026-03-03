В Украине 3 марта подтвердили первый случай коронавируса: хроника ключевых событий пандемии

В Украине первый случай коронавируса зафиксировали 3 марта 2020 года. В этом обзоре вспоминаем ключевые события пандемии и самые заметные скандалы, которые сопровождали карантинные решения и старт вакцинации.

Первый подтвержденный случай коронавируса в Украине зафиксировали 3 марта 2020 года. В годовщину этого события Фокус предлагает вспомнить, как страна прошла пандемию. Первым больным стал 39-летний Александр из Черновцов, который вернулся из Италии, 29-го февраля почувствовал симптомы, а 3 марта получил положительный результат ПЦР-теста. 3 марта государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о первом случае коронавируса в Украине.

"Случай зарегистрирован в Украине. Мы начали работать с контактными лицами. Контактных лиц немного", — заявил он.

Первыми больными стали люди, которые вернулись из заграничных поездок.

Когда в Украине начался карантин: почему локдаун вызвал много вопросов

Карантин в Украине стартовал 12 марта 2020 года — на следующий день после объявления пандемии в мире. С 18 марта правительство запретило пассажирские перевозки, а в Киеве, Днепре и Харькове закрыли метро. Арсен Аваков призвал к "тотальному карантину" еще 21 марта. Однако правительство значительно усилило ограничения только с 6 апреля, когда в Украине было уже более тысячи больных.

Людям запретили: посещать парки, скверы, спортивные и детские площадки, передвигаться по улице более чем вдвоем, находиться в общественных местах без масок и пользоваться общественным транспортом. Школы перешли в онлайн, и это добавило напряжения в семьях, которые в то время не были готовы к дистанционному формату. На фоне жестких правил общество впоследствии все чаще задавало вопрос, насколько последовательно власть объясняет логику ограничений. Больше всего пострадал украинский малый бизнес — были закрыты многочисленные кафе, парикмахерские, продовольственные магазинчики и т.д. Большинство из них так и не возобновило работу после карантина.

Карантинные ограничения в Украине

Церковная тема: громкий скандал во время Пасхи

Локдаун совпал с большими религиозными праздниками — Благовещением, Вербным воскресеньем и Пасхой. ПЦУ разрешила проводить богослужения без присутствия верующих, УГКЦ освободила верующих от обязательных исповеди и причастия, а литургии начали транслировать онлайн.

В то же время УПЦ МП ограничений не поддержала. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел призвал игнорировать карантин, объясняя пандемию человеческим грехом. Позже он сам заболел коронавирусом — как и еще более 100 монахов лавры, трое из которых умерли. Несмотря на это происходили массовые освящения вербовых веток и куличей, что, безусловно, распространяло болезнь.

Что произошло в Новых Санжарах: символ панических настроений

Протесты против размещения эвакуированных из Уханя украинцев начались 14 февраля 2020 года в разных населенных пунктах Украины. Они дошли до пика в ночь на 20 февраля в Новых Санжарах на Полтавщине. Там приняли решение разместить людей в местном медицинском центре, после чего местные жители в поселке перекрывали дороги, чтобы не допустить перемещения больных. Ситуация дошла до столкновений с правоохранителями.

Во время противостояния задержали не менее 24 человек, а 10 правоохранителей обратились за медицинской помощью. В разных регионах люди также создавали блокпосты для того, чтобы к ним не везли инфицированных. Аэропорт Тернополя вообще отказался принимать самолет с эвакуированными.

Люди в аэропорту Уханя перед эвакуацией в Украину

Как "цветные зоны" превратились в историю о двух карантинах

В начале августа в Украине ввели адаптивный карантин с "зелеными", "желтыми", "оранжевыми" и "красными" зонами. Формально уровни должны были зависеть от показателей заболеваемости и наполненности больниц, а пересматривать их планировали еженедельно. В то же время власть не смогла составить логичный план и адекватно проинформировать людей.

Постановления Кабмина дополнялись по несколько раз из-за неоднозначных трактовок, и даже исправлялись "задним числом". Рынки то закрывали, то открывали, дополнительные выплаты медикам задерживали, а большинство средств фонда борьбы с коронавирусом потратили на ремонт дорог. Усиление ограничений во время адаптивного карантина полностью или частично игнорировали Львов, Тернополь, Самбор, Черновцы, Ивано-Франковск, Черкассы и Луцк.

Зимний локдаун 8 января: новая волна возмущения

9 декабря правительство решило снова ввести локдаун, но начало отсрочил до 8 января. Этот локдаун запомнился запретом продажи части товаров в супермаркетах, хотя в киосках их можно было купить. При этом работать позволили горнолыжным курортам, куда массово поехали украинцы, хотя регионы, в которых они находились, были занесены в "красную" карантинную зону. Позже Офис президента назовет"Буковель" причиной новой вспышки на Ивано-Франковщине. Впоследствии предприниматели научились обходить запреты и работать без штрафов.

Вакцинация в Украине

Старт вакцинации: недоверие и скандалы с закупками

В Украине первую вакцину против Covid-19 (AstraZeneca) начали регистрировать 16 февраля. Вакцинация стартовала 24 февраля в пяти областях, на следующий день — в других регионах, но темпы были очень низкими. За день прививки получали не более шести тысяч человек. По данным СНБО на 01.07.2021, в Украине было привито от коронавируса более 1,7 млн человек, в основном — вакциной AstraZeneca.

Параллельно Минздрав проигрывал информационную войну. По стране распространялись антинаучные фейки о вакцинации. Была даже сформирована петиция об отмене "обязательной" вакцинации и карантина, на которую был вынужден отве чать президент Украины Владимир Зеленский. В результате вакцинироваться были готовы менее половины украинцев, а доверие к прививкам в целом было одним из самых низких в мире. На этом фоне Covishield вызвал недоверие из-за страны производства, хотя разрешение на использование этой вакцины дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада. Отдельно сыграл свою роль и коррупционный скандал с Минздравом. Первый тендер на закупку защиты для медиков показал перерасход в 40%, на 13 млн грн.

Сколько людей официально переболело

В итоге, за год коронавирусом официально переболели более 1,2 млн украинцев. Многие переносили болезнь легко или бессимптомно и не обращались за помощью и не сдавали тесты. Пандемия в Украине стала борьбой не только с коронавирусом, но и с недоверием, хаосом в правилах и неравным выполнением ограничений.

Сейчас все чаще ставят вопрос целесообразности таких мер, как локдаун и масочный режим. Многие сомневаются в эффективности этих мер, на фоне того. что карантинные ограничения привели к катастрофическим экономическим последствиям на уровне малого бизнеса. Конгресс США опубликовал отчет о происхождении COVID-19. В нем говорится о том, что локдауны и обязательное ношение масок не были обоснованы твердыми научными данными.

