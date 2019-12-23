В России рассказали, от чего зависит проведение обмена пленными

Если видеоконференция пройдет успешно, то обмен может произойти до Нового года

В ОРДЛО "решительно настроены в ближайшее время добиться освобождения своих соратников из украинского плена". Об этом заявил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает ТАСС.

Он напомнил, что сегодня, 23 декабря, состоится видеоконференция представителей Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

По его мнению, если видеоконференция пройдет успешно, то обмен может произойти до Нового года.

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"Сегодня состоится очень важная видеоконференция минской контактной группы. Если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом по принципу "всех установленных на всех установленных", − сказал он.

"Такой обмен удерживаемых лиц предусмотрен решением Парижского саммита. Если Украина не начнет опять юлить и петлять, то до Нового года много людей смогут, наконец, вернуться домой", − отметил Чеснаков.

С 2001 по 2008 годы Алексей Чеснаков был замначальника Управления внутренней политики президента РФ, а с 2009 по 2010 – членом Общественной палаты РФ.

В 2012 – 2013 годах – заместитель Секретаря Генерального совета партии "Единая Россия".

Также Чеснаков активно сотрудничает с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, курирующим в Кремле ситуацию на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Вадим Пристайко заявлял, что Украина готова к серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.

Тем не менее, 18 декабря, на заседании ТКГ в Минске представители Украины и "ЛДНР" не смогли согласовать обмен пленными: Украина якобы не провела "процессуальную очистку" людей, внесенных в списки.

Обмен пленными между Киевом и боевиками задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области.

Для обмена пленными до Нового года существуют препятствия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, украинская сторона в минской группе настаивает на "процессуальной очистке" пленных из списка на обмен.