В Сенате США начался судебный процесс по импичменту

2020-01-17 07:22:22

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Рассмотрение дела по существу начнется во вторник, 21 января

Сенат США 16 января официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Торжественная церемония состоялась в сессионном зале Капитолия. Семеро членов Палаты представителей, которые будут представлять обвинение, прибыли в Сенат с двумя статьями об импичменте. Председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф зачитал сенаторам статьи обвинения против главы Белого дома и резолюцию с именами "менеджеров импичмента".

Сенат пригласил главного судью США Джона Робертса принять присягу, чтобы председательствовать на суде.

После этого 100 сенаторов приняли присягу для проведения третьего судебного процесса по импичменту в истории США.

Рассмотрение дела по существу начнется во вторник, 21 января. В Сенате должны решить, следует ли отстранять Трампа от должности.

Сам Трамп в своем микроблоге иронично прокомментировал происходящее, написав в Twitter: "Получил импичмент за безупречный телефонный звонок". Позже президент США заявил журналистам, что судебный процесс по импичменту в Сенате "должен пройти очень быстро".

"Это обман. Я думаю, что это будет очень быстро", – сказал Трамп.

 Он также заявил, что планирует поехать на Экономический форум в Давос на следующей неделе.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
  • Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
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