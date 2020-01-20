Сделал все, чтобы иметь хорошие отношения с США, – Зеленский

Политика
Президент заявил, что поступает так, чтобы Украина "не была втянута в политическую ситуацию в Соединенных Штатах"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделал все возможное, чтобы построить отношения с президентом США Дональдом Трампом. 

Об этом он рассказал в интервью Times of Israel.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров – США", – сказал президент.

Он добавил, что в данной ситуации он поступает так, чтобы Украина "не была втянута в политическую ситуацию в Соединенных Штатах".

"Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они втягивали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", – сообщил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
  • Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.