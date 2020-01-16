У Трампа нарушили закон, задержав помощь Украине, – Счетная палата США

Решение администрации президента США Дональда Трампа заморозить Украине военную помощь в июле 2019 года было незаконным.

Прекращение предоставления помощи не позволял американский закон о контроле над бюджетными расходами, об этом говорится в новом отчете Счетной палаты США.

Согласно отчету, администрация Трампа распорядилась задержать военную помощь "по политической причине", тем самым нарушив американское законодательство, уточняет Reuters.

"Законодательство не позволяет президенту менять принятые Конгрессом решения на собственные политические приоритеты. Офис по управлению и бюджету при администрации президента задерживал средства из политических мотивов", – говорится в заявлении.

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