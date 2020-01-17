В Сенате США начался судебный процесс по импичменту

Сенат США 16 января официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Торжественная церемония состоялась в сессионном зале Капитолия. Семеро членов Палаты представителей, которые будут представлять обвинение, прибыли в Сенат с двумя статьями об импичменте. Председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф зачитал сенаторам статьи обвинения против главы Белого дома и резолюцию с именами "менеджеров импичмента".

Сенат пригласил главного судью США Джона Робертса принять присягу, чтобы председательствовать на суде.

После этого 100 сенаторов приняли присягу для проведения третьего судебного процесса по импичменту в истории США.

Рассмотрение дела по существу начнется во вторник, 21 января. В Сенате должны решить, следует ли отстранять Трампа от должности.

Сам Трамп в своем микроблоге иронично прокомментировал происходящее, написав в Twitter: "Получил импичмент за безупречный телефонный звонок". Позже президент США заявил журналистам, что судебный процесс по импичменту в Сенате "должен пройти очень быстро".

"Это обман. Я думаю, что это будет очень быстро", – сказал Трамп.

Он также заявил, что планирует поехать на Экономический форум в Давос на следующей неделе.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.

Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.

Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.

Администрация президента США заморозила военную помощь Украины почти сразу после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля.