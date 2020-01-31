США сохранят объем военной помощи Украине в следующем году, – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует оставить без изменений объем выделяемой Украине финансовой помощи в проекте бюджета на 2021 год.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что в последних предложениях по бюджету администрация Трампа предлагала уменьшить размер финансирования на 20 миллионов долларов по программе Госдепа. Однако Конгресс отвергал такие предложения, предоставляя Украине 115 миллионов долларов.

Публикация проекта бюджета запланирована на 10 февраля 2020 года.

Кстати, в 2019 году Министерство обороны США предоставило военную помощь Украине в полном объеме. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Хоффман, комментируя отчет Счетной палаты США.

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