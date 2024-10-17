Шерон Осборн розповіла, чому її ніколи не запрошували на "білі вечірки" Puff Daddy

За словами Шерон, Шон Комбс завжди з повагою ставився до її сім'ї, але те, що відбувається з ним зараз, її не дивує.

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72-річна американська телеведуча і дружина рок-музиканта Оззі Осборна, Шерон, зізналася, що репер Шон Комбс, він же Puff Daddy, ніколи не запрошував ні її, ні її чоловіка на свої "білі вечірки", і додала, що хоч Шон завжди поважав її сім'ю, вона абсолютно не здивована звинуваченнями проти нього, пише Mail Online.

"Він був такий добрий до мене, я ніколи не знала його з цього боку". Він був такий шанобливий до мене і моєї сім'ї. Не схоже, що він коли-небудь запросить стару ''грьобану жінку'' на білу вечірку. Там багато влади і грошей, це мене не дивує", — сказала Шерон, коли її запитали, що вона думає про звинувачення проти музичного магната, якому інкримінують рекет, секс-торгівлю і сексуальне насильство.

В епізоді 2003 року серіалу "Сімейка Осборнів" Шерон зробила зухвале зауваження щодо мужності Diddy, визнавши, що він і її дочка Келлі були б "мило" разом.

"Отже, Келлі вийшла вчора ввечері, і, мабуть, охоронець Puff Daddy врізався в неї і збив її з ніг, а потім Puff Daddy і підняв її, посадив за столик і вибачився. Він був дуже милий з нею і сказав, що вона носить недостатньо діамантів, і що він збирається купити їй діамантовий годинник", — говорила знаменитість, додавши, що "він добре пахне, він добре одягається, він у порядку".

Нещодавно проти Комбса подали ще шість позовів. Четверо чоловіків і дві жінки описували те насильство, яке пережили. Сам репер спростовує всі звинувачення проти себе, а адвокат Тоні Бузбі готує ще понад 100 позовів проти музиканта.

Водночас мати Шона, Дженіс Комбс закликала ЗМІ та громадськість не засуджувати її сина завчасно, стверджуючи, що "він не монстр".

Суд у справі Puff Daddy призначено на 5 травня 2025 року.

Тим часом зірки Голлівуду всерйоз побоюються того, що може вийти назовні після допитів артиста. Масла у вогонь підлив той самий Бузбі, заявивши, що існує список знаменитих співучасників Комбса, який буде оприлюднено, коли всі імена будуть перевірені ще раз.

Деякі із зірок, котрі брали участь у "білих вечірках" Комбса, вже щосили вирішують питання досудового врегулювання зі своїми жертвами, заплативши їм щедру компенсацію за мовчання.

Раніше Фокус писав, що Джастін Бібер відреагував на звинувачення в бік Шона Комбса.