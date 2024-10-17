Шэрон Осборн рассказала, почему ее никогда не приглашали на "белые вечеринки" Puff Daddy

По словам Шэрон, Шон Комбс всегда с уважением относился к ее семье, но то, что происходит с ним сейчас, ее не удивляет.

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72-летняя американская телеведущая и жена рок музыканта Оззи Осборна, Шэрон, призналась, что рэпер Шон Комбс, он же Puff Daddy, никогда не приглашал ни ее, ни ее мужа на свои "белые вечеринки", и добавила, что хоть Шон всегда уважал ее семью, она совершенно не удивлена обвинениями против него, пишет Mail Online.

"Он был так добр ко мне, я никогда не знала его с этой стороны". Он был так уважителен ко мне и моей семье. Не похоже, что он когда-либо пригласит старую ''гребаную женщину'' на белую вечеринку. Там много власти и денег, это меня не удивляет", – сказала Шэрон, когда ее спросили, что она думает об обвинениях против музыкального магната, которому инкриминируют рэкет, секс-торговлю и сексуальное насилие.

В эпизоде ​​2003 года сериала "Семейка Осборнов" Шэрон сделала дерзкое замечание о мужественности Diddy, признав, что он и ее дочь Келли были бы "мило" вместе.

"Итак, Келли вышла вчера вечером, и, по-видимому, охранник Puff Daddy врезался в нее и сбил ее с ног, а затем Puff Daddy и поднял ее, посадил за столик и извинился. Он был очень мил с ней и сказал, что она носит недостаточно бриллиантов, и что он собирается купить ей бриллиантовые часы", — говорила знаменитость, добавив, что "он хорошо пахнет, он хорошо одевается, он в порядке".

Недавно против Комбса подали еще шесть исков. Четверо мужчин и две женщины описывали то насилие, которое пережили. Сам рэпер опровергает все обвинения против себя, а адвокат Тони Бузби готовит еще более 100 исков против музыканта.

В то же время мать Шона, Дженис Комбс призвала СМИ и общественность не осуждать ее сына раньше времени, утверждая, что "он не монстр".

Суд по делу Puff Daddy назначен на 5 мая 2025 года.

Тем временем звезды Голливуда всерьез опасаются того, что может выйти наружу после допросов артиста. Масла в огонь подлил все тот же Бузби, заявив, что существует список знаменитых соучастников Комбса, который будет обнародован, когда все имена будут перепроверены.

Некоторые из звезд, участвовавших в "белых вечеринках" Комбса уже вовсю решают вопрос досудебного урегулирования со своими жертвами, заплатив им щедрую компенсацию за молчание.

Ранее Фокус писал, что Джастин Бибер отреагировал на обвинения в сторону Шона Комбса.