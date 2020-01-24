1662 га территорий промзон в столице превратят в жилье и технопарки
2020-01-24 12:35:23
Такие перемены предполагает новый генплан города
В Киеве на месте промышленных и коммунально-складских территорий будут создавать многофункциональные районы с общественными пространствами и центрами, а также предприятия с современными технологиями.
Об этом коммунальная организация "Институт генерального плана г. Киева" сообщила в Facebook.
Говорится, что такое развитие производственных территорий полностью соответствует параметрам, характерным для современных европейских городов.
Превращение промышленных территорий недалеко от центра города на многофункциональные районы позволит городу уменьшить так называемые маятниковые миграции в рабочие дни.
Создаваемый генплан предусматривает перепрофилирование 1662 га территорий в восьми промышленных районах :
- Подольско–Куреневский,
- Днепровский;
- Никольская Борщаговка;
- Нивки;
- Отрадное;
- Теличка;
- Воскресенский;
- Дарницкий;
Перемены ждут и две промзоны:
- Корчеватое;
- Пирогово.
В сообщении высказывается уверенность, что в перспективе перепрофилирование промзон улучшит качество жизни в соседних жилых кварталах и улучшит экологическую ситуацию в городе.
Но комментаторы в Facebook сомневаются в этом. Они говорят о росте нагрузки на наземный общественный транспорт и метро, о нехватке мощностей существующих систем коммуникаций, о переполненности детских садов и школ. Также приводят примеры уже состоявшегося подобного перепрофилирования промзон, которое свелось просто к заполнению пространства между старыми жилмассивами новыми многоэтаэными домами.
Напомним, что проект нового генплана столичный голова Виталий Кличко представил в декабре прошлого года.
С проектом плана Киева можно ознакомиться по ссылке.
В начале 2020 года должны начаться общественные слушания и обсуждение проекта.
Решение о разработке нового Генплана до 2025 года Киевсовет принял еще в 2008 году.
В 2012 году законодательство сделало все генпланы бессрочными, местные власти должны лишь мониторить их соблюдение и периодически их корректировать с учетом “новых вызовов”.
Поэтому действующий Генплан "до 2020 года" фактически является бессрочным, но местные власти не занимаются мониторингом его нарушений и не вносят в него коррективы.
Как ранее сообщал Фокус:
- В парковой зоне столицы застройщик хочет воздвигнуть три высотных дома в 32 этажа каждый. Для этого он собирается вырубить три гектара леса. Местные жители недовольны, а застройщик противопоставил им титушек и полицию.
- Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство", при поддержке полиции, начало демонтаж незаконно возведенных конструкций на крыше дома по адресу улица Софийская , 1.
- На улице Большой Васильковской, 137 снесли здание насосной станции, построенной в 1908 году. Рядом также разрушают дом № 141 – комплекс тяговой подстанции, построенный в 1930-х.