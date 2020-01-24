1662 га территорий промзон в столице превратят в жилье и технопарки

Такие перемены предполагает новый генплан города

В Киеве на месте промышленных и коммунально-складских территорий будут создавать многофункциональные районы с общественными пространствами и центрами, а также предприятия с современными технологиями.

Об этом коммунальная организация "Институт генерального плана г. Киева" сообщила в Facebook.

Говорится, что такое развитие производственных территорий полностью соответствует параметрам, характерным для современных европейских городов.

Превращение промышленных территорий недалеко от центра города на многофункциональные районы позволит городу уменьшить так называемые маятниковые миграции в рабочие дни.

Создаваемый генплан предусматривает перепрофилирование 1662 га территорий в восьми промышленных районах :

Подольско–Куреневский,

Днепровский;

Никольская Борщаговка;

Нивки;

Отрадное;

Теличка;

Воскресенский;

Дарницкий;

Перемены ждут и две промзоны:

Корчеватое;

Пирогово.

В сообщении высказывается уверенность, что в перспективе перепрофилирование промзон улучшит качество жизни в соседних жилых кварталах и улучшит экологическую ситуацию в городе.

Но комментаторы в Facebook сомневаются в этом. Они говорят о росте нагрузки на наземный общественный транспорт и метро, о нехватке мощностей существующих систем коммуникаций, о переполненности детских садов и школ. Также приводят примеры уже состоявшегося подобного перепрофилирования промзон, которое свелось просто к заполнению пространства между старыми жилмассивами новыми многоэтаэными домами.

Напомним, что проект нового генплана столичный голова Виталий Кличко представил в декабре прошлого года.

С проектом плана Киева можно ознакомиться по ссылке.

В начале 2020 года должны начаться общественные слушания и обсуждение проекта.

Решение о разработке нового Генплана до 2025 года Киевсовет принял еще в 2008 году.

В 2012 году законодательство сделало все генпланы бессрочными, местные власти должны лишь мониторить их соблюдение и периодически их корректировать с учетом “новых вызовов”.

Поэтому действующий Генплан "до 2020 года" фактически является бессрочным, но местные власти не занимаются мониторингом его нарушений и не вносят в него коррективы.

Как ранее сообщал Фокус: